Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altında son durum

PİYASALARIN GÖZÜ BU VERİLERDE AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının bu hafta geniş bant aralığında işlemler gerçekleştirebileceğini belirterek, özellikle Brüksel'de gerçekleşecek NATO Zirvesi ile yurt içinde açıklanacak yeni kabinenin piyasalar tarafından yakından takip edileceğini bildirdi.

Altının ons fiyatı için 1.237 doların destek, 1.257 doların ise direnç olarak izleneceğini aktaran Memiş, "Bu seviyelerin kırılması, altının ons fiyatında bundan sonraki yönü belirleyecektir diye düşünüyoruz. Altının gram fiyatında ise geçen hafta beklediğimiz aşağı yönlü kırılma bu hafta gerçekleşebilir. Dolar/TL'nin düşük seyretmesi altının gram fiyatında aşağı yönlü hareketi destekleyebilir ve 180 liranın altı görülebilir." diye konuştu.

