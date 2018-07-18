FİNANS

Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altında son durum

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.07.2018 10:43 | Son Güncelleme

Altının ons fiyatı 1.222,43 dolarla 14 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Altının ons fiyatı 1.222,43 dolarla 14 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Uzmanlar ons fiyatında, düşüşlerin kalıcı olmayacağını düşünüyor.

Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altında son durum

Altının ons fiyatı, son dönemdeki aşağı yönlü seyrine bugün de devam ederek 1.222,43 dolarla son bir yılın en düşük seviyesini gördü.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ile güçlenen dolar emtia fiyatlarında satış baskısı yaratırken, söz konusu gelişmenin etkisiyle altının ons fiyatı dün günü yüzde 1,1'lik düşüşle 1.227,67 dolardan tamamladı. Bugün de aşağı yönlü hareketini sürdürerek 1.222,43 dolarla 14 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeye gerileyen altının ons fiyatı, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,4 azalışla 1.223,1 seviyelerinden işlem görüyor.

Yurt içinde ise hem dolar/TL'deki hem de ons altındaki düşüşün etkisiyle gram altının fiyatı dün günü yüzde 1,8 azalışla 189,7 liradan tamamlarken, bugün 189,1 lira seviyelerinde dengelendi.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 310 lira, Cumhuriyet altını da 1.266 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün faiz artırımlarına kademeli devam edileceği ve ülke ekonomisinin gücünü koruduğu mesajını vermesinin ardından dolar endeksinin güçlendiğini, bu durumun altın fiyatlarında satış baskısı yarattığını kaydetti.

Altının ons fiyatında 1.237 dolar desteğinin dün aşağı yönlü kırıldığını aktaran Memiş, "Bu yılın dip seviyelerine yakın yerlerde işlemlerin gerçekleştirildiği altının ons fiyatında, düşüşlerin kalıcı olmayacağını düşünüyoruz. Altının ons fiyatında 1.250 dolar seviyesi ise direnç konumuna geldi. Bugün ise ons altında işlemlerin 1.220-1.229 dolar bandında gerçekleşmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Memiş, yurt içinde ise dolar/TL'nin dün gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrıştığını vurgulayarak, ons altında da düşüş yaşanmasının etkisiyle gram altının fiyatının 190 liranın altına indiğine işaret etti.

Altının gram fiyatı için teknik açıdan 188 liranın güçlü destek seviyesi olarak takip edileceğini aktaran Memiş, bu seviyenin altındaki kapanışlarda, 186 liranın gündeme geleceğini söyledi.

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