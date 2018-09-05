FİNANS

Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altında son durum

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.09.2018 10:47 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 257,1 lira seviyelerinde dengelendi. Kaplıçarşıda çeyrek altın 420 lira ve Cumhuriyet altını 1.713 liradan işlem görüyor.Altında uzmanlar İran ve Türkiye’den gelecek açıklamalarının takip edilmesi gerektiğini bildirdi.

Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altında son durum

Dün ons altındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 azalışla 255,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 değer kazanarak 257,1 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 420 lira, Cumhuriyet altını da 1.713 liradan satılıyor.

Dünkü düşüşün ardından gelen tepki alımlarıyla Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 1.193 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD tahvil faizlerinde ve dolar endeksindeki yükselişlerin, ons altını baskıladığını söyledi.

Rusya'nın, dün Suriye’nin İdlib bölgesini bombalamaya başladığını anımsatan Memiş, "İran ve Türkiye’den gelecek açıklamaları takip edeceğiz. Orta Doğu’da jeopolitik risklerin artması altın fiyatlarında düşüşlerin sınırlı kalmasına neden olabilir. ABD ve diğer ülkelerden gelecek açıklamalar risk algısının yönü üzerinde belirleyici olacaktır. Biz altının ons fiyatında 1.187-1.207 dolar aralığını takip etmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş dolar kurunun geniş bant aralığında işlemler gerçekleştirmeye devam etmesinden dolayı, altının gram fiyatının da 250-260 lira aralığında kalmaya devam ettiğini dile getirdi.

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