FİNANS

Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altında son durum

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.09.2018 11:14 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 254,8 lira seviyelerinde dengelendi. Uzmanlar, dolar kurunda iyimserliğin bugün de devam edebileceğini, gram altında ise 250 liranın güçlü destek seviyesi olduğunu dile getirdi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 415 lira, Cumhuriyet altını da 1.700 liradan satılıyor.

Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altında son durum

Dün dolar kurundaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 azalışla 254,00 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazanarak 254,8 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 415 lira, Cumhuriyet altını da 1.700 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.197 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ons altın fiyatlarının ABD'de açıklanacak istihdam raporu öncesi değer kayıplarını sürdürdüğünü kaydetti.

Memiş, İdlib’de jeopolitik riskleri artıran gelişmelerin devam ettiğini belirterek, "Bu hafta altın ons fiyatı 1.190-1.200 dolar aralığında işlem görebilir. Çünkü bir yandan doların değer kazanması, diğer yandan jeopolitik risk algısı yatırımcılarda kafa karışıklığına neden oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) faiz artırım beklentisinin dün dolar kurunda gerilemelere neden olduğunu bildiren Memiş, dolar kurunda iyimserliğin bugün de devam edebileceğini, gram altında ise 250 liranın güçlü destek seviyesi olduğunu dile getirdi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
alıştırdılar halkı altını 250 lere dolara 6.5 lara oh ne güzel hayat değil mi dolar 1 ayda 3.5 kat artmıs altin fiyatlari almid basini gitmis .... bu millet bunu unutmaz inşallah
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