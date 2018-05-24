FİNANS

Gram altın ne kadar oldu? İşte altında son durum...

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.05.2018 11:40 | Son Güncelleme

Dövizde görülen rekorlarla birlikte altın fiyatları da yükseliyor. Dün tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 204,9 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı güne 195,1 seviyelerinde başladı. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 321 lira, Cumhuriyet altını da 1.310 liradan satılıyor.

Gram altın ne kadar oldu? İşte altında son durum...

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 195,1 lira seviyelerinde dengeledi.

Dün, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 204,9 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası gerileyen döviz kurlarının etkisiyle düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 azalışla 190,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,70 artışla 195,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 321 lira, Cumhuriyet altını da 1.310 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,22 artışla 1.296,3 dolardan işlem görüyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, dün dolar kurundan aldığı destek ile 205 lirayı test eden altının gram fiyatının, TCMB faiz müdahalesi ile gerilediğini kaydetti.

TCMB'nin geç likidite penceresi borç verme faiz oranını yüzde 13,5’ten 16,5’e yükselttiğini anımsatan Memiş, faiz kararından sonra altının gram fiyatının 188,9 liraya kadar gerilediğini söyledi.

Memiş, piyasalarda agresif dalgalanmalar yaşanması durumunda altının gram fiyatının 215 lirayı görebileceğini ifade ederek, kısa vade için 185-205 lira bant aralığının takip edileceğini dile getirdi.

Jeopolitik risk algısıyla toparlanma isteğinde olan altının ons fiyatının ise bugün 1.300 dolar seviyesinin üstünü test edebileceğini bildiren Memiş, teknik açıdan ons fiyatında 1.292 doların destek, 1.302 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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