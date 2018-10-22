FİNANS

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.10.2018 10:46 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından gelen satışlarla düşüşe geçti ve 221,9 lira seviyelerinde dengelendi. Altının gram fiyatının yeni haftaya yükseliş isteğiyle başladığını aktaran uzmanlar, bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararlarının takip edileceğini söyledi.

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Cuma günü, ons altın ve dolar kurunda yatay bir seyir izlenirken, altının gram fiyatı en düşük 220,8 lira ve en yüksek 225,0 lirayı görmesinin ardından günü yüzde 0,2 artışla 222,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından gelen satışlarla düşüşe geçerken, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,1 düşüşle 221,9 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 364 lira, Cumhuriyet altını da 1.486 liradan satılıyor. Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin hemen altında 1.226,6 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatının geçen hafta yüzde 3,3 değer kaybettiğini, bu gelişmede dolar/TL'deki düşüşün etkili olduğunu ifade etti.

Altının gram fiyatının yeni haftaya yükseliş isteğiyle başladığını aktaran Memiş, bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararlarının takip edileceğini söyledi.

ALTINDA NELER BEKLENİYOR?

Memiş, "Teknik açıdan gram altın fiyatında bu hafta işlemler 222-232 lira bandında gerçekleşebilir. Altının ons fiyatı ise bu hafta kar satışlarıyla beraber destek seviyelerine geri çekilebilir. Ons altında 1.225 doları destek, 1.235 doları direnç olarak takip edeceğiz." diye konuştu. KAYNAK:AA

PARTNERTürk hacker Apple'dan fidye istedi!Türk hacker Apple'dan fidye istedi!
Kırmızı ete yüzde 20 indirimKırmızı ete yüzde 20 indirim
Ayı mantarı köylünün gelir kapısı oldu! Kilosu 15 TL olduAyı mantarı köylünün gelir kapısı oldu! Kilosu 15 TL oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın gram altın merkez bankası

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Bireysel emeklilikte 3 yıl kuralı

Bireysel emeklilikte 3 yıl kuralı

Motorine 25 kuruş indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Motorine 25 kuruş indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Kırmızı ete yüzde 20 indirim

Kırmızı ete yüzde 20 indirim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: Yakında dev bir projeye başlayacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: Yakında dev bir projeye başlayacağız

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kalsonic, Magneti Marelli'yi 7.1 milyar dolara satın aldı

Kalsonic, Magneti Marelli'yi 7.1 milyar dolara satın aldı

Kraliyet ailesine gidiyor! 42 ülkeye ihraç edildi

Kraliyet ailesine gidiyor! 42 ülkeye ihraç edildi

Elektrikte yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Elektrikte yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

TESK'ten emeklilikte yaşa takılanlar için öneri

TESK'ten emeklilikte yaşa takılanlar için öneri

Borsa haftaya nasıl başladı?

Borsa haftaya nasıl başladı?

Kırmızı ete yüzde 20 indirim

Kırmızı ete yüzde 20 indirim

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.