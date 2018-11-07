FİNANS

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.11.2018 11:02 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 211,9 liranın üzerinde dengelendi. Uzmanlar bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avrupa'da Üretici Fiyat Endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirtti. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 346 lira, Cumhuriyet altını da 1.415 liradan satılıyor.

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Dün Türkiye'nin, İran'a yaptırımlardan muaf olduğunun açıklanması ile döviz kurlarında sert düşüşler görüldü. Dolar/TL'nin dün 5,30 sınırına gerilemesiyle gram altın, 209,9 lira ile son 3 ayın en düşük seviyesini gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 2,06 azalışla 210,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 211,9 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 346 lira, Cumhuriyet altını da 1.415 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,02 artışla 1.230,8 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avrupa'da Üretici Fiyat Endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, ABD'de ara seçimlerin sonucu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın gerek seçimler gerekse İran yaptırımları ile ilgili açıklamalarının da izleneceğini söyledi.

Teknik açıdan gram altında 209 liranın destek, 217 liranın direnç konumunda bulunduğunu ifade eden Memiş, "Altının ons fiyatı teknik olarak 1.227 dolar seviyesinin altına kapanışlar gerçekleştirirse düşüşler kademeli olarak 1.222-1.217-1.212 dolar seviyelerine kadar sürebilir." dedi. KAYNAK:AA

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çeyrek altın gram altın kapalıçarşı

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