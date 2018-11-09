FİNANS

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.11.2018 10:14 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 214 liranın hemen üzerinde dengelendi. Uzmanlar Fed'in faiz kararı altının ons fiyatını baskıladığını belirterek, karar sonrasında altının ons fiyatında gerileme yaşandığını, gram altında ise etkisinin sınırlı kaldığını söyledi. Gram altın 214,2 lira, çeyrek altın 350 lira ve Cumhuriyet altını 1.431 liradan işlem görüyor

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Dün altının ons fiyatı 1.227,2 dolara kadar yükselse de akşam saatlerinde ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı sonrası gerileyerek 1.220,2 doları gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 1.223,7 dolardan tamamladı. Asya piyasalarında değer kaybeden ons altın fiyatı, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,33 düşüşle 1.219,7 dolardan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, dün Türk lirasındaki değer kaybına etkisiyle 215,6 liraya kadar yükselse de ons altındaki geri çekilmeyle günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 214,8 liradan tamamladı.

Bugüne yatay bir seyirle başlayan gram altın, saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,3 değer kaybıyla 214,2 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 350 lira, Cumhuriyet altını da 1.431 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, Fed'in faiz kararı altının ons fiyatını baskıladığını belirterek, karar sonrasında altının ons fiyatında gerileme yaşandığını, gram altında ise etkisinin sınırlı kaldığını söyledi.

Gelecek hafta altının ons fiyatının 1.217 dolar ve devamında 1.207 dolara kadar geri çekilme yaşanabileceğini belirten Memiş, altının gram fiyatında 212 liranın destek, 217 liranın direnç konumunda takip edileceğini dile getirdi.

KAYNAK:AA

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