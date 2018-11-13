Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Dün ons altındaki gerilemelerin etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,84 düşüşle 211,1 liradan tamamladı.

Bugüne sınırlı yükselişle başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 211,5 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 349 lira, Cumhuriyet altını da 1.422 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar endeksinin 97 seviyesinin üzerine çıkmasının altının ons fiyatını olumsuz yönde etkilendiğini belirterek, "Altının ons fiyatında 1.207 dolar aşağı yönlü kırıldığı için teknik olarak 1.197 dolar seviyesini destek olarak takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yurt içi piyasalarda gram altının dolar kuru ve ons altın fiyatına göre yön bulduğunu kaydeden Memiş, teknik açıdan gram altında 210 liranın destek, 214 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi. KAYNAK:AA

