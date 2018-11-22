Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Dün, dolar kurundaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde harekete eden ve 208,1 lirayı gören gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,34 azalışla 209 liradan tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan gram altın, saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,29 yükselişle 209,6 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 343 lira, Cumhuriyet altını da 1.403 liradan satılıyor.

Son iki gündür pozitif seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,20 primle 1.227,4 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, gerileyen dolar kurunun altının gram fiyatında düşüşlere neden olduğunu belirterek, "Altının gram fiyatı, yükseliş trendini sürdürebilmesi için teknik olarak 212 lira seviyesini yukarı yönlü kırması gerekiyor. Dolar kurunda beklediğimiz geri çekilmeler altının gram fiyatını baskılayabilir. Teknik olarak düşüşlerde 207 ve 205 lira seviyelerini takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD piyasalarının resmi tatil olması nedeniyle kapalı olacağını bildiren Memiş, ons altının 1.227 doların üzerinde kapanış yapması durumunda 1.237 dolara kadar yükseleceğini, düşüşlerde ise 1.207 dolara kadar gerileyebileceğini söyledi. KAYNAK:AA

