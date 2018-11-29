FİNANS

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.11.2018 10:58 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, güne değer kaybıyla başlamasının ardından 8 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesi olan 204,4 lirayı gördü. Uzmanlar altın fiyatının, Powell'ın konuşmasının ardından toparlandığını, ons altının teknik olarak 1.227 doları yukarı yönlü kırması halinde 1.235 ve 1.255 dolara kadar yükselebileceğini öngördü. Gram altın 204,6 lira, çeyrek altın 335 lira ve Cumhuriyet altını 1.373 liradan işlem görüyor.

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Dün ons altındaki değer kazançlarına karşın dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,57 azalışla 205 liradan tamamladı.

Bugüne de düşüşle başlayan gram altın 204,4 lira ile 8 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Altının gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,20 azalışla 204,6 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 335 lira, Cumhuriyet altını da 1.373 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,44 primle 1.225,6 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün akşam ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı konuşmada, "Faiz oranları, tarihi standartlara göre hala düşük ve ekonomi için nötr olacağı tahmin edilen seviyelerin biraz altında seyrediyor." ifadelerini kullandığını anımsattı.

Powell'ın "kademeli faiz artışlarının etkisinin belirsiz olduğunu ve bunları görebilmenin bir yıl ya da daha uzun bir süre alabileceğini" söylediğini belirten Memiş, "Powell’ın konuşmasından ABD’nin doğal faiz oranına yaklaştığı, Fed'in faiz artış sürecinin duraksama dönemine girebileceği sonucunu çıkardığımızı belirtmek isteriz." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, ons altın fiyatının, Powell'ın konuşmasının ardından toparlandığını, ons altının teknik olarak 1.227 doları yukarı yönlü kırması halinde 1.235 ve 1.255 dolara kadar yükselebileceğini söyledi.

Altının ons fiyatında etkili olacak diğer bir önemli gündemin de yarın başlayacak G20 Zirvesi olduğunu ifade eden Memiş, özellikle ABD-Çin arasında yaşanan ticaret savaşına ilişkin haber akışının yatırımcılar tarafından takip edileceğini bildirdi.

Memiş, yurt içinde dolar kurunun gerilemesiyle gram altının değer kaybettiğini ve 202 liranın destek, 207 liranın direnç konumuna geldiğini kaydetti. KAYNAK:AA

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