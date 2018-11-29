Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Dün ons altındaki değer kazançlarına karşın dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,57 azalışla 205 liradan tamamladı.

Bugüne de düşüşle başlayan gram altın 204,4 lira ile 8 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Altının gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,20 azalışla 204,6 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 335 lira, Cumhuriyet altını da 1.373 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,44 primle 1.225,6 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün akşam ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı konuşmada, "Faiz oranları, tarihi standartlara göre hala düşük ve ekonomi için nötr olacağı tahmin edilen seviyelerin biraz altında seyrediyor." ifadelerini kullandığını anımsattı.

Powell'ın "kademeli faiz artışlarının etkisinin belirsiz olduğunu ve bunları görebilmenin bir yıl ya da daha uzun bir süre alabileceğini" söylediğini belirten Memiş, "Powell’ın konuşmasından ABD’nin doğal faiz oranına yaklaştığı, Fed'in faiz artış sürecinin duraksama dönemine girebileceği sonucunu çıkardığımızı belirtmek isteriz." değerlendirmesinde bulundu.