FİNANS

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2019 11:14 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 225,7 lira seviyesinde dengelendi.Uzmanlar dolar kurundaki yükselişlerin, altının gram fiyatının değer kazanmasına neden olduğunu belirtti. Gram altın 225,7 lira, çeyrek altın 368 lira ve Cumhuriyet altını 1.508 liradan işlem görüyor.

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 225,7 lira seviyesinde dengelendi.Uzmanlar dolar kurundaki yükselişlerin, altının gram fiyatının değer kazanmasına neden olduğunu belirtti. Gram altın 225,7 lira, çeyrek altın 368 lira ve Cumhuriyet altını 1.508 liradan işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 primle 226,8 liradan tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,49 değer kaybıyla 225,7 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 368 lira, Cumhuriyet altını da 1.508 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında düşüş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,21 değer kaybıyla 1.282,7 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar kurundaki yükselişlerin, altının gram fiyatının değer kazanmasına neden olduğunu belirterek, "Altının gram fiyatı teknik olarak 217-227 lira bant aralığında olduğundan 227 lira seviyesinin üzerinde kalıcı olup olmayacağı yükselişlerin devamı açısından çok önemli. 227 lira seviyesi yukarı yönlü kırılırsa yükselişler 232 liraya kadar sürebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını bildiren Memiş, Fed üyelerinin konuşmalarının da takip edileceğini söyledi. KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın dolar döviz

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