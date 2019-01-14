FİNANS

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2019 10:53 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 229,4 lira seviyesinde dengelendi. Uzmanlar teknik açıdan altının ons fiyatında 1.287 doların destek, 1.297 doların direnç konumunda olduğunu dile getiriyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 375 lira ve Cumhuriyet altını 1.533 liradan işlem görüyor

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Cuma günü dolar kuru ve ons altındaki değer kazançlarının etkisiyle 228,2 liraya kadar yükselen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,11 primle 226,6 liradan tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,23 değer kazancıyla 229,4 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 375 lira, Cumhuriyet altını da 1.533 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yükseliş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 1.290,6 dolardan işlem görüyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Başkanı Donald Trump'ın gece yarısı sosyal medya hesabından Suriye ile ilgili kafa karıştıran açıklamalarının altın fiyatlarında yükselişe neden olduğunu söyledi.

Bu hafta İngiltere'de Brexit süreci ve ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinden gelecek açıklamaların piyasalar açısından önemli olacağını ifade eden Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.287 doların destek, 1.297 doların direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Memiş, yurt içinde dolar kuru ve altının ons fiyatındaki artışın altının gram fiyatının yükselmesine neden olduğunu belirterek, bu hafta 232 lirayı direnç olarak takip edeceklerini kaydetti. KAYNAK:AA


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