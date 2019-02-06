FİNANS

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.02.2019 11:39 | Son Güncelleme

Dün dolar kurundaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 azalışla 219,8 liradan tamamladı. Uzmanlar altının ons fiyatının 1.312-1.317 dolar aralığında işlem gerçekleştirebileceğini kaydetti.

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,32 primle 220,5 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 362 lira, Cumhuriyet altını 1.478 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 1.313,22 dolardan işlem görüyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, yurt içi piyasalarda dolar kurunun yatay seyir izlemesinin, altının gram fiyatının dar bant aralığında kalmasına neden olduğunu belirterek, altının gram fiyatında 217-225 lira bandının geçerliliğini koruduğunu söyledi.

Memiş, bugün altının ons fiyatının 1.312-1.317 dolar aralığında işlem gerçekleştirebileceğini kaydederek, bugün Almanya'da fabrika siparişleri ve ABD'de dış ticaret dengesi verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini etti.

KAYNAK:AA

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