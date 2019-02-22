FİNANS

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.02.2019 10:15 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 226,6 lira seviyesinde dengelendi. Uzmanlar yıl başından bu yana iki kez 230 lirayı test eden altının gram fiyatının sonraki rallisinde 250 liranın hedef olduğunu öngörüyoruz. " değerlendirmesinde bulundu. Gram altın 226,6 lira, çeyrek altın 371 lira ve Cumhuriyet altını 1.517 liradan işlem görüyor .

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Dün dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden gram altın günü 227,4 lira seviyesinde tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,22 azalışla 226,6 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 371 lira, Cumhuriyet altını 1.517 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda yüzde 0,13 artışla 1.325,41 dolardan işlem görüyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatının 222-227 lira bandında kalmaya devam edebileceğini belirterek, "Gram altında düşüşlerin kalıcı olmayacağını, 227 liranın altına sarkmalar alım için uygun fırsatlar sunduğunu anımsatmak isteriz. Yıl başından bu yana iki kez 230 lirayı test eden altının gram fiyatının sonraki rallisinde 250 liranın hedef olduğunu öngörüyoruz. " değerlendirmesinde bulundu.

Bugün Avro Bölgesinde enflasyon, Almanya'da büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden Memiş, Avrupa Merkez bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi ve ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının da yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını söyledi.


KAYNAK:AA

Öyle bir hata ortaya çıktı ki...WhatsApp'a şikayet yağdı!Öyle bir hata ortaya çıktı ki...WhatsApp'a şikayet yağdı!
Borsa güne nasıl başladı? Borsa güne nasıl başladı?
Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyorMeclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çeyrek Altın gram altın

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Çiftçilere müjde! Mazot ve gübre destek ödemeleri bugün başlıyor

Çiftçilere müjde! Mazot ve gübre destek ödemeleri bugün başlıyor

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Kredi çekeceklere müjde! Faiz oranlarında büyük müjde

Bakan müjdeyi verdi! 27 bin personel alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 27 bin personel alınacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam geldi

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Binlerce çalışanın beklediği haber! Meclis'e geliyor

Binlerce çalışanın beklediği haber! Meclis'e geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kripto borsalarının yeni fon sağlama yaklaşımı tüm dünyanın dikkatini çekiyor

Kripto borsalarının yeni fon sağlama yaklaşımı tüm dünyanın dikkatini çekiyor

Borsa güne nasıl başladı?

Borsa güne nasıl başladı?

Ekonomide düzenlemeler içeren teklif yasalaştı

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Mazot ve gübre destekleme ödemelerine yarın başlanacak

Ödemeler yarın başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan KDV müjdesi

Bakan duyurdu: 10 gün içerisinde iade edilecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.