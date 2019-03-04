Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avro Bölgesi tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündemi ve ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerinin takip edileceğini bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,45 artmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde eksi 0,30, en yüksek yüzde 0,90 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,45) göre, bir önceki ay yüzde 20,35 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,02'ye düşeceği hesaplanıyor. Enflasyon, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,06 artış göstermişti. KAYNAK:AA



