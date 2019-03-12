FİNANS

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.03.2019 12:24 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 226,7 lira seviyesinde dengelendi. Uzmanlar, Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 226,7 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 370 lira ve Cumhuriyet altını 1.516 liradan işlem görüyor.

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 226,7 lira seviyesinde dengelendi. Uzmanlar, Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 226,7 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 370 lira ve Cumhuriyet altını 1.516 liradan işlem görüyor

Dün altının ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 azalışla 226,4 liradan tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,13 primle 226,7 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 370 lira, Cumhuriyet altını 1.516 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda yüzde 0,22 yükselişle 1.296,45 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksinin yükselmesinin altın fiyatlarını baskıladığını söyledi.

ABD’de açıklanan verilerin beklentilerin altında kalması, küresel ekonomilere dair büyüme endişeleri ve Brexit süreci belirsizliği gibi nedenlerin altın talebini artırabileceğini ifade eden Memiş, altının ons fiyatının 1.287 doların üzerinde kalmaya etmesi durumda yükselişlerine devam edebileceğini bildirdi.

Memiş, bugün ABD'de enflasyon ve İngiltere'de parlamentosunda oylanacak Brexit anlaşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının gram fiyatında 225,2 liranın destek, 227,20 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

Dün altının ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 azalışla 226,4 liradan tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,13 primle 226,7 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 370 lira, Cumhuriyet altını 1.516 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda yüzde 0,22 yükselişle 1.296,45 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksinin yükselmesinin altın fiyatlarını baskıladığını söyledi.

ABD’de açıklanan verilerin beklentilerin altında kalması, küresel ekonomilere dair büyüme endişeleri ve Brexit süreci belirsizliği gibi nedenlerin altın talebini artırabileceğini ifade eden Memiş, altının ons fiyatının 1.287 doların üzerinde kalmaya etmesi durumda yükselişlerine devam edebileceğini bildirdi.

Memiş, bugün ABD'de enflasyon ve İngiltere'de parlamentosunda oylanacak Brexit anlaşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının gram fiyatında 225,2 liranın destek, 227,20 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın

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