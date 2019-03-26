FİNANS

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.03.2019 11:00 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 234,8 lira seviyesinde dengelendi. Uzmanlar dalgalı bir seyrin izleyen dolar kurundan etkilenen gram altında, teknik olarak 232 liranın destek, 237 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 384 lira ve Cumhuriyet altını 1.570 liradan işlem görüyor.

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 234,8 lira seviyesinde dengelendi. Uzmanlar dalgalı bir seyrin izleyen dolar kurundan etkilenen gram altında, teknik olarak 232 liranın destek, 237 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 384 lira ve Cumhuriyet altını 1.570 liradan işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden gram altın günü önceki kapanışa göre yüzde 3,11 azalışla 235,9 liradan tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,47 azalışla 234,8 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 384 lira, Cumhuriyet altını 1.570 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında negatif seyreden altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda yüzde 0,22 azalışla 1.319,32 dolardan işlem görüyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD ve Avrupa tarafında beklentilerin altında kalan ekonomik verilerin küresel piyasalardaki risk iştahını azaltığını belirterek, "ABD-Avrupa ve Asya borsalarında yaşanan sert satışlar, dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde düşüşlere neden olurken altının ons fiyatını olumlu yönde desteklemeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Brexit belirsizliği ile ABD ve Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinin de piyasaları tedirgin etmeye devam ettiğini ifade eden Memiş, teknik olarak ons altının 1.320 doların üzerinde kalıcı olması durumunda 1.335 dolara kadar yükselebileceğini, düşüşlerde ise 1.307 dolar seviyesinin destek olarak takip edileceğini kaydetti.

Memiş, yurt içinde dalgalı bir seyrin izleyen dolar kurundan etkilenen gram altında, teknik olarak 232 liranın destek, 237 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde Hazine ihaleleri yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi ve konut fiyat endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini dile getiren Memiş, Brexit gelişmeleri, ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakereleri ve jeopolitik gelişmelerin de yatırımcı kararları üzerinde etkili olmaya devam edeceğini söyledi.

KAYNAK:AA

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