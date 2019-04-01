FİNANS

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.04.2019 10:00 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 232,2 lira seviyesinde dengelendi. Uzmanlar teknik olarak altının ons fiyatının 1.287 dolar, altının gram fiyatının ise 230 liranın üzerinde kalmasının önemli olduğunu belirterek, "Bu seviyelerin güçlü destek seviyeleri olduğunu düşünüyoruz. Altın fiyatları, haftayı bu seviyelerin altında tamamlamak istemeyebilir." ifadelerini kullandı. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 382 lira ve Cumhuriyet altını 1.557 liradan işlem görüyor.

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Cuma günü, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle 236,5 liraya kadar yükselen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 primle 230,9 liradan tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,56 primle 232,2 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 382 lira, Cumhuriyet altını 1.557 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında negatif seyreden altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda yüzde 0,15 azalışla 1.290,18 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, teknik olarak altının ons fiyatının 1.287 dolar, altının gram fiyatının ise 230 liranın üzerinde kalmasının önemli olduğunu belirterek, "Bu seviyelerin güçlü destek seviyeleri olduğunu düşünüyoruz. Altın fiyatları, haftayı bu seviyelerin altında tamamlamak istemeyebilir." ifadelerini kullandı.

Memiş, bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

KAYNAK:AA

Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!
Moody's'den seçim ertesi Türkiye açıklamasıMoody's'den seçim ertesi Türkiye açıklaması
TÜSİAD'dan yerel seçim açıklamasıTÜSİAD'dan yerel seçim açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın kapalıçarşı

En Çok Okunan Haberler

YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde!

YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde!

AK Parti ve CHP'den kafa karıştıran açıklamalar!

AK Parti ve CHP'den kafa karıştıran açıklamalar!

Asılan afişler ortalığı karıştırdı! İmamoğlu'ndan çağrı!

Asılan afişler ortalığı karıştırdı! İmamoğlu'ndan çağrı!

AK Parti sonuçlara itiraz edecek! Gözler geçersiz oylarda!

AK Parti sonuçlara itiraz edecek! Gözler geçersiz oylarda!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İşte seçim sonrası dolarda son durum

İşte seçim sonrası dolarda son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kurundaki dalgalanmayla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kurundaki dalgalanmayla ilgili açıklama

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Albayrak'tan önemli enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan önemli enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Resmi Gazete'de yayımlandı! TÜBİTAK 55 personel alacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! TÜBİTAK 55 personel alacak

Moody's'den seçim ertesi Türkiye açıklaması

Moody's'den seçim ertesi Türkiye açıklaması

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nden yerel seçim açıklaması

TÜSİAD'dan yerel seçim açıklaması

Mustafa Varank müjdeyi duyurdu! Milyonlara lira destek verilecek

Bakan duyurdu! Milyonlara lira destek verilecek

Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Nisan'da bitiyor

Araç sahipleri dikkat! Pazartesi günü sona eriyor

Artık tüm plastik poşetler 25 kuruştan satılacak

Hepsinin fiyatı aynı olacak! 1 Mayıs'tan itibaren...

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.