FİNANS

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.04.2019 10:50 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 232,5 lira seviyesinde dengelendi. Uzmanlar, yurt içi piyasalarda dolar kurunun değer kazanmasının altının gram fiyatında yükselişlere neden olduğunu belirterek, "Yatırımcısına düşüşlerin kalıcı olmayacağını, 230 lira seviyesinin altına sarkmaların alım fırsatı sunduğunu anımsatmak isteriz. Bugün altının gram fiyatının 230-240 lira bandında işlem görmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle 236,7 liraya kadar yükselen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,53 primle 232,9 liradan tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,17 azalışla 232,5 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 379 lira, Cumhuriyet altını 1.551 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay seyir izleyen altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.292,7 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, yurt içi piyasalarda dolar kurunun değer kazanmasının altının gram fiyatında yükselişlere neden olduğunu belirterek, "Yatırımcısına düşüşlerin kalıcı olmayacağını, 230 lira seviyesinin altına sarkmaların alım fırsatı sunduğunu anımsatmak isteriz. Bugün altının gram fiyatının 230-240 lira bandında işlem görmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Brexit konusundaki belirsizlikler ve Asya piyasalarındaki kayıpların doların değer kazanmasına, altının ons fiyatının ise baskı altında kalmasına neden olduğunu bildiren Memiş, teknik açıdan ons altında 1.290 doların destek, 1.300 doların ise direnç durumunda olduğunu bildirdi.

Memiş, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) verileri ile ABD'de özel sektör istihdamının takip edileceğini dile getirdi.

KAYNAK:AA

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