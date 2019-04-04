FİNANS

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.04.2019 09:52 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 234,7 lira seviyesinde dengelendi. Yurt içi piyasalarda dolar kurunun dalgalı seyrini sürdürdüğünü ifade eden uzmanlar, altının ons fiyatının dar bant aralığında işlem görmesinin altının gram fiyatındaki yükselişleri sınırladığını bildirdi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 386 lira ve Cumhuriyet altını 1.575 liradan işlem görüyor.

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Dün dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın günü önceki kapanışa göre 0,19 primle 233,4 liradan tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,56 artışla 234,7 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 386 lira, Cumhuriyet altını 1.575 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,28 artışla 1.293,7 dolardan işlem görüyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD ve Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinin olumlu geçtiğine dair gelen haber akışları ile Brexit sürecinde oluşan iyimserliğin küresel risk iştahının artmasına neden olduğunu belirterek, "Altının ons fiyatı, teknik olarak 1.287 doların üzerinde kalma çabasını sürdürüyor. Bugün altının ons fiyatının 1.289-1.296 dolar aralığında işlem görmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt içi piyasalarda dolar kurunun dalgalı seyrini sürdürdüğünü ifade eden Memiş, altının ons fiyatının dar bant aralığında işlem görmesinin altının gram fiyatındaki yükselişleri sınırladığını bildirdi.

Memiş, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) enflasyon değerlendirmesi ve ABD'de işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilen takip edileceğini belirterek, teknik olarak gram altında 227 liranın destek, 237 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

KAYNAK:AA

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