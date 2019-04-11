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Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.04.2019 12:01 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 239,3 lira seviyesinde dengelendi. Analistler, Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.307 dolar seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu, bu seviyenin üzerinde kapanış olması durumunda yükselişin ivme kazanabileceğini ifade eden analistler, gram altında ise 240 lira üzerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Dün yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 değer kazancıyla 238,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,2 değer kazancıyla 239,3 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 393 lira, Cumhuriyet altını 1.605 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dünkü yüzde 0,31'lik yükseliş sonrası bugün Asya piyasalarında 1.307 dolar seviyesinde yatay seyrediyor.

Analistler, ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik ve ertelenen Brexit tarihinin altın fiyatlarının yükselişini sınırladığını belirterek, bugün ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları verisinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.307 dolar seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu, bu seviyenin üzerinde kapanış olması durumunda yükselişin ivme kazanabileceğini ifade eden analistler, gram altında ise 240 lira üzerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

KAYNAK:AA

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gram altın çeyrek altın

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