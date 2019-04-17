FİNANS

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.04.2019 09:55 | Son Güncelleme

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel 235,1 liraya kadar gerileyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,45 değer kaybıyla 236,8 liradan tamamladı. Uzmanlar, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise İngiltere ve Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de dış ticaret verileri ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini söyledi.

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 237,3 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel 235,1 liraya kadar gerileyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,45 değer kaybıyla 236,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.28 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,21 primle 237,3 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 387 lira, Cumhuriyet altını 1.584 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün 15 haftanın en düşük seviyesi olan 1.273,05 dolara kadar gerilemesinin ardından, şu dakikalarda 1.279,53 dolar seviyesinden işlem görüyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD-Çin ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu havanın küresel piyasalarda risk iştahının artmasına, altın fiyatlarının ise değer kaybetmesine neden olduğunu belirtti.

Memiş, "ABD'de şirket bilançolarının beklentilerin üzerinde açıklanması ve ticaret müzakerelerinden iyimser sinyallerin alınmasıyla artan risk iştahı, altın fiyatlarını baskıladı. Ons altında teknik olarak düşüşlerde 1.268 dolar destek, 1.288 dolar seviyesini direnç seviyesi olarak takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası piyasalarda dün altının ons altın ve dolar kurunun gerilemesinin altının gram fiyatında düşüşlere neden olduğunu ifade eden Memiş, bugün altının gram fiyatında 235 liranın destek, 238,5 liranın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Memiş, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise İngiltere ve Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de dış ticaret verileri ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini söyledi. KAYNAK:AA

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Fiyatları el yakıyordu! Yeni hamle geldiFiyatları el yakıyordu! Yeni hamle geldi
Dolar ve Euro alacaklar dikkat! İşte son durum...Dolar ve Euro alacaklar dikkat! İşte son durum...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın gram altın dolar kuru

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sistemimiz güvenli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sistemimiz güvenli

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin TL maaş

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin TL maaş

Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu! İşte dudak uçuklatan değerleri

Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu! İşte dudak uçuklatan değerleri

Dolar ve Euro alacaklar dikkat! İşte son durum...

Dolar ve Euro alacaklar dikkat! İşte son durum...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Fiyatları 2 yıldır aldı başını gidiyor

Fiyatları 2 yıldır aldı başını gidiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sıfır gümrüklü patates ithalatı süresi 31 Mayıs'a uzatıldı

Fiyatları el yakıyordu! Yeni hamle geldi

Dolar ve Euro ne kadar? 17 Nisan Çarşamba güncel döviz fiyatları

Dolar ve Euro alacaklar dikkat! İşte son durum...

KARDEMİR'den 300 milyonluk kar dağıtımı

KARDEMİR'den 300 milyonluk kar dağıtımı

VakıfBank 65 yaşında

VakıfBank 65 yaşında

Nöbetçi noterliklere ilgi arttı

İlgi her geçen gün artıyor! Sayı 16 bine yaklaştı

'Fındık için en büyük tehlike kahverengi kokarca'

Fındık için en büyük tehlike

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.