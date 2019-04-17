Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 237,3 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel 235,1 liraya kadar gerileyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,45 değer kaybıyla 236,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.28 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,21 primle 237,3 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 387 lira, Cumhuriyet altını 1.584 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün 15 haftanın en düşük seviyesi olan 1.273,05 dolara kadar gerilemesinin ardından, şu dakikalarda 1.279,53 dolar seviyesinden işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD-Çin ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu havanın küresel piyasalarda risk iştahının artmasına, altın fiyatlarının ise değer kaybetmesine neden olduğunu belirtti.

Memiş, "ABD'de şirket bilançolarının beklentilerin üzerinde açıklanması ve ticaret müzakerelerinden iyimser sinyallerin alınmasıyla artan risk iştahı, altın fiyatlarını baskıladı. Ons altında teknik olarak düşüşlerde 1.268 dolar destek, 1.288 dolar seviyesini direnç seviyesi olarak takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.