FİNANS

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.05.2019 10:10 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 249,3 lira seviyesinde dengelendi. Uzmanlar küresel piyasaların odağında yer alan ticaret savaşlarının altının ons fiyatında önemli bir etken olmaya devam ettiğini, Körfez'de yaşanan gelişmeler ve buna bağlı jeopolitik risklerin de bu hafta piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti. Çeyrek altın 406 lira ve Cumhuriyet altını 1.662 liradan işlem görüyor.

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Geçen hafta, altının ons fiyatındaki değer kaybına rağmen dolar kurundaki artışla yükselen gram altın, haftayı önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kazancıyla 248,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya dolar kuruna paralel yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 249,3 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 406 lira, Cumhuriyet altını 1.662 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 0,1 düşüşle 1.276,4 dolar seviyesinden işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasaların odağında yer alan ticaret savaşlarının altının ons fiyatında önemli bir etken olmaya devam ettiğini, Körfez'de yaşanan gelişmeler ve buna bağlı jeopolitik risklerin de bu hafta piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Yurt içinde dolar kurundaki dalgalanmalara paralel altının gram fiyatının 245-255 lira bandında işlem gördüğünü belirten Memiş, 257 lira seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydetti.

KAYNAK:AA

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