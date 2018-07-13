FİNANS

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.07.2018 11:31 | Son Güncelleme

Gram altın 193,9 lira, çeyrek altın 317 lira ve Cumhuriyet altını 1.295 liradan işlem görüyor.Uzmanlar altının gram fiyatının ise kısa vade için 190-200 lira bandında seyredeceği öngörüsünde.

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Altının gram fiyatı, dün 198,8 lira ile son bir ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün düşüşe geçerek 193,9 lira seviyelerinde dengelendi. Çeyrek altın 317 lira ve Cumhuriyet altını 1.295 liradan işlem görüyor

Dün dolar/TL'nin tarihi zirvesini görmesinin etkisiyle son bir ayın en yüksek seviyesi 198,8 lirayı gören gram altının fiyatı, bu seviyeden gelen satışlarla düşüşe geçerek günü yüzde 0,05'lik artışla 194,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugün ise hem ons fiyatı hem de dolar/TL'deki gerilemenin etkisiyle güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,4 değer kaybıyla 193,9 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 317 lira, Cumhuriyet altını da 1.295 liradan satılırken, altının ons fiyatı yüzde 0,1 düşüşle 1.245,9 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bu hafta altının ons fiyatının 1.266 dolar seviyelerini görmesine karşın, ticaret savaşları gerginliğinin devam etmesinin etkisiyle bu seviyelerde kalıcılık sağlayamadığını ve düşüşe geçtiğini ifade etti.

Gram altının fiyatının ise son bir ayın en yüksek seviyesini test ettiğini anımsatan Memiş, "Bugün altının ons fiyatının 1.238-1.248 dolar bandında işlem gerçekleştirmesini bekliyoruz. Altının gram fiyatının ise kısa vade için 190-200 lira bandında seyredeceği öngörümüzü koruyoruz." diye konuştu.

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