FİNANS

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.08.2018 10:13 | Son Güncelleme

Gram altın 205 lira, çeyrek altın 337 lira ve Cumhuriyet altını 1.376 liradan işlem görüyor. Uzmanlar teknik olarak, altının gram fiyatında 207 lira seviyesi yükselişlerin devamı için kritik bir öneme sahip olduğunu altının gram fiyatı, 207 liranın üzerinde kapanışlar gerçekleştirirse yükselişler kademeli olarak 209-212-215 liraya kadar sürükleyebileceğini öngördü.

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 205 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün, dolar kurundaki dalgalanmaların etkisiyle 202-209 lira bandında hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,9 azalışla 203,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 1 değer kazancıyla 205 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 337 lira, Cumhuriyet altını da 1.376 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.213 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatının dolar kurundan destek alarak yükseldiğini belirterek, "Teknik olarak altının gram fiyatında 207 lira seviyesi yükselişlerin devamı için kritik bir öneme sahip. Altının gram fiyatı, 207 liranın üzerinde kapanışlar gerçekleştirirse yükselişler kademeli olarak 209-212-215 liraya kadar sürebilir." ifadelerini kullandı.

Memiş, dün dolar endeksindeki gerilemenin altının ons fiyatında toparlanmaya neden olduğunu vurgulayarak, Gram altın 205 lira, çeyrek altın 337 lira ve Cumhuriyet altını 1.376 liradan işlem görüyor.AA

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hani seçimlerden sonra piyasalar düzelecekti normale dönecekti,herşey ucuzlayacaktı hani millet kazanacaktı,ne olduda tersine döndü bu ekonomi ve piyasa ne satış var ne ticaret dükkanlar bir bir kapanıyor millet cebindeki üç kuruşuda kaybetmeme derdine düştü herşey ithal olurmu ,iç piyasa kan ağlıyor borçlu dahada borçlandı,firmalar satış yapamadıkça eleman çıkartıyor,küçük esnaf kan ağlıyor para dönmüyor satış yapamıyır ne olacak dolar Euro altın borsa gıda ,bırak kirada oturmayı millet yakında çadırlarda oturacak ,Suriyeliler gibi tabi cadır parası bulabilirse, İlyas salmanın filmine dönme
@burakeelibol sus feto cumusun sen. nankör seni :)
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