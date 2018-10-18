FİNANS

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.10.2018 11:56 | Son Güncelleme

Dün, dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışına göre yüzde 2,1 azalışla 219,3 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 363 lira, Cumhuriyet altını da 1.480 liradan satılıyor. Uzmanlar 220 lira aşağı yönlü kırılırsa düşüşler 216 liraya kadar düşübileceğini öngördü.

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,46 primle 220,3 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 363 lira, Cumhuriyet altını da 1.480 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla 1.220,14 dolardan işlem görüyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, yurt içi piyasalarda dolar kurunun gerilemesinin gram altının değer kaybetmesine neden olduğunu söyledi.

Yurt içi piyasalarda iyimser havanın devam etmesi, yurt dışı pay piyasalarında yükseliş isteğinin sürmesi ve dolar endeksinin gerilemesi gibi nedenlerin, dolar kuruyla beraber altının gram fiyatının düşmesine neden olduğunu ifade eden Memiş, "Eğer 220 lira aşağı yönlü kırılırsa düşüşler 216 liraya kadar sürebilir. Biz, altının ons fiyatında beklediğimiz geri çekilmeler ile birlikle 216 liranın test edileceğini öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Memiş, altının ons fiyatının yatay bant içindeki hareketini devam ettirdiğini belirterek, "Biz, altının ons fiyatında geri çekilmeler bekliyoruz. Teknik olarak ons altında 1.217 doları, devamında da 1.207 doları takip edeceğiz." ifadelerini kullandı. KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın gram altın kapalıçarşı

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