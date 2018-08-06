FİNANS

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altın fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.08.2018 11:03 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 199,3 lira seviyelerinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 327 lira, Cumhuriyet altını da 1.335 liradan satılıyor. Uzmanlar ABD'nin İran’a karşı aldığı iki aşamalı yeni ambargo kararının birinci bölümünün bugün başlayacağını anımsatıp, iki ülkeden gelecek açıklamaların emtia fiyatları üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altın fiyatı

Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,71 primle 198,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe artışla başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,55 primle 199,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 327 lira, Cumhuriyet altını da 1.335 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.213 dolardan işlem görüyor.

UZMANLAR NE BEKLİYOR?

AA Finans Analisti İslam Memiş, yurt içi piyasalarda dolar kurundan aldığı destekle yükselen altının gram fiyatının bugün 200 liranın üzerini test ettiğini belirterek, "Altının gram fiyatının geniş bant içinde hareket edeceği beklentimiz geçerliliğini koruyor. Bu hafta altının gram fiyatında 190-205 lira aralığını takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin İran’a karşı aldığı iki aşamalı yeni ambargo kararının birinci bölümünün bugün başlayacağını anımsatan Memiş, iki ülkeden gelecek açıklamaların emtia fiyatları üzerinde etkili olacağını kaydetti.AA

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