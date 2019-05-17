FİNANS

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altın fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.05.2019 10:15 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 251 lira seviyesinde dengelendi. Uzmanlar küresel piyasaların merkezinde olan ticaret savaşlarının altının ons fiyatında önemli bir etken olmaya devam ettiğini belirtti.

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altın fiyatı

Dün altının ons fiyatındaki değer kaybına rağmen dolar kurundaki artış sebebiyle yatay seyreden gram altın, günü önceki kapanışın hemen altında 250,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne dolar kuruna paralel yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 251,2 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 409 lira, Cumhuriyet altını 1.680 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.287,4 dolar seviyesinden işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasaların merkezinde olan ticaret savaşlarının altının ons fiyatında önemli bir etken olmaya devam ettiğini belirtti.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de öncü göstergeler endeksi ve Michigan tüketici güven endeksi ile Avro Bölgesi enflasyon verilerinin takip edileceğini bildiren Memiş, altının gram fiyatında 257 lira seviyesinin önemli direnç, 249 liranın destek konumunda olduğunu kaydetti.

KAYNAK:AA

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