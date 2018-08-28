Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altında son durum

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle pozitif bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,50 primle 238,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yükseliş eğilimini bugüne de taşıyarak saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,76 değer kazancıyla 242,6 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 396 lira, Cumhuriyet altını da 1.615 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalar önceki kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 1.210,25 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatında yükselişlerin devam etmesi için 240 liranın üzerinde kapanış gerçekleştirmesi gerektiğini söyledi.

Memiş, altının gram fiyatının dolar kuruna göre yön belirlediğini ve bu hafta dalgalı seyrini sürdürebileceğini belirterek, "Yani gün içindeki dalgalanmalar 10-15 lira aralığını bulabilir. Bugün gram altının 238-248 lira aralığında işlem görmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dün veri gündeminin zayıf olmasının altının ons fiyatını olumlu yönde desteklediğini dile getiren Memiş, ons altının 1.205 doların üzerinde kalmayı başarması durumunda 1.225 dolara kadar yükseleceğini, düşüşlerde ise 1.190 dolar seviyelerinin görülebileceğini kaydetti. AA

