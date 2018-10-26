Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altının fiyatı

Dün, dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 223,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,22 primle 223,6 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 365 lira, Cumhuriyet altını da 1.493 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.232,20 dolardan işlem görüyor.

Analistler, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmemesinin dolar kurunda düşüşlere neden olduğunu belirterek, bu durumun da altın fiyatını olumsuz etkilediğini söyledi.

Dolar kurundaki düşüşlerin devam etmesinin gram altındaki düşüşleri hızlandıracağını bildiren analistler, teknik açıdan altının gram fiyatında 220 liranın destek, 228 liranın ise direnç konumuna geldiğini kaydetti. KAYNAK:AA



