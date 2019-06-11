FİNANS

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altının fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.06.2019 10:12 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, güne değer kaybıyla başlamasının ardından 246,3 lira seviyesinde dengelendi. Uzmanlar altının ons fiyatında 1.325 dolar kritik destek seviyesi. Bu seviye yönlü kırılırsa 1.315 dolar, yukarı yönlü kırılırsa 1.337 dolar seviyelerini takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 405 lira ve Cumhuriyet altını 1.652 liradan işlem görüyor.

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altının fiyatı

Dün dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarına paralel negatif bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 azalışla 246,7 liradan tamamladı.

Gram altın bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,16 azalışla 246,3 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 405 lira, Cumhuriyet 1.652 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,13 azalışla 1.326,38 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda azalan risk algısının etkisiyle altın fiyatlarında değer kayıplarının görüldüğü belirterek, " Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan toparlanma ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri indireceği beklentisi altın fiyatlarındaki düşüşlerde etkili oluyor. Altının ons fiyatında 1.325 dolar kritik destek seviyesi. Bu seviye yönlü kırılırsa 1.315 dolar, yukarı yönlü kırılırsa 1.337 dolar seviyelerini takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Altının ons fiyatında ve dolar/TL kurundaki değer kayıplarının etkisiyle gram altının da gerilediğini ifade eden Memiş, altının gram fiyatında 245 liranın destek, 248 liranın ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

KAYNAK:AA

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