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Gram altın ne kadar oldu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.07.2019 11:57 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 256,2 lira seviyesinde dengelendi. Analistler, bugün yurt içinde temmuz ayı ekonomik güven endeksi, yurt dışında Avro Bölgesi ekonomik ve tüketici güven endeksi, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi ile ABD'de kişisel gelir, harcamalar ve bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.415 doların destek, 1.438 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Gram altın ne kadar oldu?

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe rağmen dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,4 azalışla 257,6 liradan tamamladı.

Gram altın, düşüşünü dördüncü güne taşıyarak saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında, 256,2 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 419 lira, Cumhuriyet altını 1.713 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satıcılı bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında, 1.425 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde temmuz ayı ekonomik güven endeksi, yurt dışında Avro Bölgesi ekonomik ve tüketici güven endeksi, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi ile ABD'de kişisel gelir, harcamalar ve bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.415 doların destek, 1.438 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

KAYNAK:AA

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ons altın çeyrek altın gram altın

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