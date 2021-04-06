Gram altın yükselir mi? Altın ne zaman yükselir?

“Dolar’ın küresel piyasalarda güç kaybederek Dolar Endeksi’nin 93 seviyesi altına gerilemesi ons altın üzerindeki baskıyı hafifletti. Ancak ABD 10 yıllık tahvil faizleri düne göre geri çekilse de %1.69 yakınlarında seyrederek hala güçlü seviyelerde bulunuyor ve ons altın üzerinde baskı oluşturuyor. ABD’de aşılama çalışmalarının başarılı seyri ve gelen verilerin toparlanmaya işaret etmesi de ons altın üzerindeki baskıyı artırırken Avrupa’da vaka sayılarının hızla yükselişi bu baskıyı hafifletiyor.”

“Cuma günü ABD’den güçlü gelen tarım dışı istihdam verisi sonrasında ABD on yıllık tahvil faizindeki yükseliş görece sınırlı kalsa da faizlerdeki yukarı yönlü riskler devam ediyor ki Fed’den 2022 yılında bir faiz artırımı beklentilere girmiş durumda. Bu da değerli maden üzerinde baskı unsuru olarak duruyor. Ancak, baskının şu aşamada sınırlı kaldığını izliyoruz.”