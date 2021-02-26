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Gram altında 440 TL tahmini: Altın fiyatları yükselmeye devam eder mi, düşer mi? Analistlerden altın yorumları!

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.02.2021 14:49 | Son Güncelleme

Altın fiyatları, ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili faizlerinin son bir yılda zirveye tırmanmasının ardından 40 dolara yakın değer kaybetti. Dolar/TL yükselişi ve küresel altın fiyatlarındaki düşüşten etkilenen gram altın ise bu durumdan dolayı baskılanmış durumda ve hafta başından bu yana 20 TL yükseliş kaydetti. Analistler güncel altın beklentilerini paylaşarak, "gram altın ne olur, altın fiyatları yükselir mi" sorularına cevap arayan yatırımcılara destek oluyor.

ABD'de 10 yıllık tahvillerin yükselişe geçmesiyle birlikte altına olan ilgi azaldı. Altın 2021 yılının ikinci ayına da kayıpla kapatmaya hazırlanırken yatırımcılar "altın daha da yükselir mi, altın fiyatları düşer mi" sorusuna cevap arıyor. Öte yandan gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki düşüşten ve dolar/TL'deki yükselişten dolayı baskılanmış ve sıkışmış durumda. Gram altın bu durumdan etkilenerek hafta başından bu yana yatırımcısına yüzde 6'yı geçen 20 TL kar sağladı.
10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi perşembe günü anlık olarak 10 baz puandan fazla yükselerek yüzde 1,60’ı gördükten sonra cuma günü yüzde 1,49 seviyesinde seyrediyor. ABD tahvil faizleri hafta yüzde 1,34 seviyesinden başladıktan sonra 15 baz puan yükseliş kaydetti. Peki altın fiyatları nasıl bir yön izleyecek? Dolar/TL'deki yükseliş altın fiyatlarını yükseltir mi? Uzmanlar günlük altın değerlendirmesinde dikkat çeken açıklamalar yaptı. İşte analistlerin altın tahminleri...

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GRAM ALTINDA 440 SEVİYELERİ GÖRÜLEBİLİR

Dinamik Menkul'un yaptığı güncel altın yorumunda gram altında 440,33 TL seviyesinin direnç olabileceği açıklandı. İşte Dinamik Menkul'un açıklaması;

"Kurların sert yükselişinden etkilenen Gram Altın, 416,91 direnç seviyesinin altında işlem görmeye başladı. Ancak, bu seviyenin altında
4 saatlik bar kapanışına devam etmesi durumunda pozitif algı sınırlı kalabilir. Bu durumda ilk destek seviyesi 395,16 olacaktır. Aksi bir durumda, 416,91 seviyesini aşması halinde ise 440,33 direnç seviyesi gündemimize gelecektir.

Destek: 395,16 - 362,36 - 340,95
Direnç: 416,91 - 440,33 - 450,19"

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ALTININ GÖRÜNÜMÜ ZAYIF

Ons altın, ABD Hazine tahvil faizlerindeki yükseliş ve güçlenen ABD Doları ile beraber son 2 günde yüzde 2’den fazla değer kaybederek TSİ 08:31’de 1.765 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altın fiyatları, hafta başından bu yana yüzde 0,89 civarında düşüş kaydederken Şubat ayını yüzde 4’ten fazla kayıpla kapatmaya doğru ilerliyor. Altın, Ocak ayını yüzde 2,67 kayıpla kapatarak 2013’ten sonra en kötü yıl başlangıç performanslarından birini sergilemişti. Yatırımcılar altın ne zaman yükselecek, altın düşmeye devam edecek mi sorusuna cevap ararken Stratejist / Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk güncel altın yorumunda, ons altının teknik görünümünde haftalardır değişen bir şeyin olmadığını belirterek tekrar zayıf bölgede olduğunu vurguladı. Baştürk, ons altının 1.756 dolar seviyesinin genel görümünün zayıf olduğunu açıkladı.

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"ALTIN HAFTAYA GÜÇLÜ TOPARLANACAK"

Ons altın 2 bin dolar seviyelerindeyken bu fiyatlardan gram altın alarak yatırım yapan yatırımcılar, gram altın ne zaman yükselecek araştırırken uzmanlar, altın fiyatlarının dolardaki yükselişten etkilendiğini açıklıyor. Stratejist Tunç Şatıroğlu güncel altın yorumuna ilişkin yaptığı açıklamada, altının tekrar güç toplayacağını belirterek şu açıklamayı yaptı; "Altın tekrar 1765 destek bölgesine geldi. Mevcut dalgalanma enflasyon beklentisini arttırmaya başladığında altın güçlü toparlayacaktır. Haftaya toparlanma bekliyorum. Teşvik konusu asgari ücretin artışının pakete eklenememesi nedeniyle gecikiyor." dedi.

İşte Stratejist Tunç Şatıroğlu'nun 26 Şubat 2021 tarihli gram altın grafiği...

tunç Şatıroğlu 26 Şubat 2021 altın grafiği

GRAM ALTIN TEKRAR 400 TL'NİN ALTINA DÜŞEBİLİR

Meksa Yatırım'ın yaptığı güncel altın beklentisinde gram altının tekrar 400 TL'nin altına düşebileceği ihtimali şöyle açıklandı;

"Gram Altın, ons tarafındaki düşüşe rağmen, USDTRY tarafındaki yukarı tepki sebebiyle, 411 direnci üzerinde tutundu ve 421 ve 424 dirençlerimize ulaştı. Bugün de 411 kısa vadeli ilk kritik destek konumunda.

411 üzerinde 424 /427 ve 431 ilk hedefler olarak kullanılabilir.

Ancak 411 altına inmesi durumunda 406 /400/ 393 ve 388'e doğru gerileme gözleyebiliriz."

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