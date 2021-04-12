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Gram altında "600 lira olabilir" tahmini! İslam Memiş açıkladı: Yaz aylarına dikkat!

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.04.2021 14:57 | Son Güncelleme

Altın, Fed Başkanı Jerome Powell’ınv ABD büyümesi ve istihdam ile ilgili yorumlarından sonra düşüş kaydederken gram altın dolar/TL'deki yatay seyir ile birlikte küresel altın fiyatlarındaki düşüşü kaydetti. Altın fiyatları yükselir mi araştırılırken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yükseliş için tarih verdi.

Gram altında "600 lira olabilir" tahmini! İslam Memiş açıkladı: Yaz aylarına dikkat!

Altın, yatırımcıların Fed Başkanı Jerome Powell’ın ABD ekonomisiyle ilgili yorumlarına ağırlık vermesiyle düştü. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki gerilemeyi takip ederek yeni haftaya değer kaybıyla başladı. Altın fiyatları yükselir mi araştırılırken uzmanlardan yorumlar gelmeye başladı. Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Jeffrey Halley altın fiyatlarına ilişkin yaptığı yorumda, "Altın, şimdilik 1.730-1.760 dolar aralığında işlem görecek gibi duruyor. Bitcoin’in ise şu an için güvenli varlık olarak tercih edildiği görülüyor. Altın hala ABD Hazine tahvili faizinin insafına kalmış durumda." ifadelerini kullandı. Öte yandan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altının yaz aylarında yükseleceğini söyleyerek dikkat çeken yorumda bulundu.

"YAZ AYLARINA DİKKAT"

Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş yaz aylarına işaret etti ve şunları kaydetti:

"Altın yatırımcısı düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmeli. Kısa vadeli geri çekilmeler alım fırsatı verecektir. Mayıs haziran aylarına dikkat çekmek istiyorum. Gram altın TL fiyatı 470-480 seviyesi yukarı yönlü kırılabilir yükselişlerini 508-515 lira aralığına kadar devam ettirebilir.

"GRAM ALTIN 600 LİRAYI GÖREBİLİR"

Biraz daha yaz aylarına baktığımız zaman gram altın TL fiyatında 540-560 lira aralığı yukarı yönlü kırılabilir ve yükselişlerini 600 liraya kadar devam ettirebilir. Gram altında geçen yılın zirvesi 540 seviyesi idi. Bu yıl yaz aylarında yükselişlerin 600 seviyesine kadar devam edeceğini ön görüyorum. Bu düşüler son alım fırsatı olarak değerlendirmeli."

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
nerde
inşallah olur
BU ADAM HİÇ BİR HALT BİLMİYOR. SADECE SALLIYOR. VE HERZAMANDA DEDİKLERİNİN TERSİ ÇIKIYOR.
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