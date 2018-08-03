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Gram altında son durum! İşte çeyrek altının fiyatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.08.2018 16:11 | Son Güncelleme

Gram altın 197,8 lira, çeyrek altın 325 lira ve Cumhuriyet altını 1.326 liradan işlem görüyor.Gün içinde 197,8 lira seviyelerinde dengelendi. Uzmanlar teknik açıdan altının ons fiyatında 1.205 dolar desteğinin kırılması durumunda 1.190 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydedetti.

Gram altında son durum! İşte çeyrek altının fiyatı

Dün dolar kuruna paralel yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 değer kazancıyla 196,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne de artışla başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 primle 197,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 325 lira, Cumhuriyet altını da 1.326 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sınırlı da olsa satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise önceki kapanışının yüzde 0,1 altında, 1.206,5 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü Satınlama Yöneticileri Endeksi ile ABD'de istihdam raporu verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.205 dolar desteğinin kırılması durumunda 1.190 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydederek, altının gram fiyatında ise 199 lira seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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