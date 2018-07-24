FİNANS

Gram altında son durum ne? Çeyrek altın ne kadar oldu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.07.2018 11:42 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, 185,8 lirayla 2 haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından 186,4 lira seviyelerinde dengelendi. Çeyrek altın 305 lira ve Cumhuriyet altını 1.247 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararına göre yön belirleyecek.

Gram altında son durum ne? Çeyrek altın ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, dün dolar/TL'deki düşüşe karşın ons altın fiyatının bir haftanın en yüksek seviyesini görmesinden bulduğu destekle günü yüzde 1,8 düşüşle 186,6 liradan tamamladı. Aşağı yönlü hareketine bugün de devam eden altının gram fiyatı, 185,8 lirayla son 2 haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybıyla 186,4 lira seviyelerinde dengelendi.

Altının ons fiyatı ise dün 1.235,3 dolarla bir haftanın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle düşüşe geçti ve günü yüzde 0,4 azalışla 1.219,6 dolardan kapattı. Bugün ise 1.218-1.225 dolar bandında hareket eden altının ons fiyatı, yüzde 0,4 düşüşle 1.219,6 dolardan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 305 liradan, Cumhuriyet altın da 1.247 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının haftanın ilk işlem gününü değer kayıplarıyla tamamlamasının ardından bugüne de düşüşle başladığını ifade etti.

Altının gram fiyatının, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararına göre yön belirleyeceğini aktaran Memiş, "Düşüşlerin devam edeceğini öngördüğümüz altının gram fiyatında bugün 183-187 lira bandında işlemlerin gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Altının ons fiyatının ise bugün 1.215-1.225 dolar bandında işlem gerçekleştirmesini bekliyoruz." dedi. AA

PARTNERHem iş hem tatil!Hem iş hem tatil!
Maaşlara 637 TL zamMaaşlara 637 TL zam
20 bin öğretmenin ataması yapıldı! Atama sonuçları sorgulama sayfası ne zaman açılacak?20 bin öğretmenin ataması yapıldı! Atama sonuçları sorgulama sayfası ne zaman açılacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın gram altın ne kadar oldu kapalı çarşı

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Yunanistan'da yangınlar sürüyor: En az 20 ölü

Yunanistan'da yangınlar sürüyor: En az 20 ölü

Borcu olanlar dikkat! Son şansınız

Borcu olanlar dikkat! Son şansınız

Dolar ne kadar? (24 Temmuz 2018 dolar kuru) Gözler Merkez Bankası kararında...

Dolar ne kadar? (24 Temmuz 2018 dolar kuru) Gözler Merkez Bankası kararında...

Kurbanlıklar görücüye çıktı

Kurbanlıklar görücüye çıktı

Bayram ikramiyesinden yeni emekli olanlar yararlanabilecek mi?

Bayram ikramiyesinden yeni emekli olanlar yararlanabilecek mi?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kurban bıçağı 'Yadigar'a talep arttı

Kurban bıçağı 'Yadigar'a talep arttı

Maaşlara 637 TL zam

Maaşlara 637 TL zam

20 bin öğretmenin ataması yapıldı! Atama sonuçları sorgulama sayfası ne zaman açılacak?

20 bin öğretmenin ataması yapıldı! Atama sonuçları sorgulama sayfası ne zaman açılacak?

Bayram ikramiyesinden yeni emekli olanlar yararlanabilecek mi?

Bayram ikramiyesinden yeni emekli olanlar yararlanabilecek mi?

Kurbanlıklar görücüye çıktı

Kurbanlıklar görücüye çıktı

İşadamı Ayhan Bozkurt vefat etti

İşadamı Ayhan Bozkurt vefat etti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.