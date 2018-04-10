Gram altında tarihi rekor

Bu yıla 158 lira seviyesinden başlayan altının gram fiyatı, dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izledi. Martta 168 lira ile en yüksek aylık kapanışını gerçekleştiren altının gram fiyatı, bugün günün ilk saatlerinde tarihinin en yüksek seviyesi olan 175,5 lirayı gördü. Yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına yüzde 6,2 getiri sağlayan altının gram fiyatı, yılbaşından bu yana da yatırımcısına yaklaşık yüzde 10 prim sağladı.
"ALTININ ONS FİYATINDAKİ YÜKSELİŞLER 1.450 DOLARA KADAR ÇIKABİLİR"
AA Finans Analisti İslam Memiş, ocak ayından bugüne yaklaşık 17 lira yükselen altının gram fiyatının yatırımcısının yüzünü güldürdüğünü ifade etti.
Yurt içi piyasalarda doların değer kazanmasının altının gram fiyatını olumlu yönde destekleyerek 175,5 liraya yükselmesine neden olduğunu belirten Memiş, "Dolar kurunda yaşanan yükselişlerin geçici olduğunu, kar satışlarının başlayabileceğini öngörüyoruz. Dolar kurunda beklediğimiz gerileme, altının gram fiyatında da düşüşlere neden olabilir. Altının gram fiyatında önce düşüşlerin, yıl içinde ise yükselişlerin devam edeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Memiş, teknik olarak altının gram fiyatının, kademeli olarak 170-168 ve 165 lira seviyelerine kadar gerileyebileceğini, bu sebeple düğün yapacak ve altın borcu olanların acele etmeden beklemesi gerektiğini söyledi.
Yıl içinde yükselişlerin devam edeceğinin unutulmaması gerektiğini, altının gram fiyatının bu yıl 181 lirayı görebileceğini ifade eden Memiş, ABD Başkanı Donald Trump’ın başlattığı ticaret savaşlarına ilişkin endişe, Suriye’de devam eden jeopolitik risk algısı ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı etkisinin azalmasının altının ons fiyatını olumlu yönde desteklediğini kaydetti.
Memiş, "Altının ons fiyatında sert yükselişler beklediğimizi belirtmek isteriz. Teknik olarak altının ons fiyatı, 1.360 dolar seviyesini yukarı yönlü kırarsa yükselişler 1.450 dolar seviyesine kadar sürebilir. Trump’ın tavrı ve politikaları, piyasalarda belirsizliğe neden oluyor. Diğer yandan yabancı yatırımcılar dolar pozisyonlarını koruduğu için altın ile doları takas etmek onlar için de iyi bir fırsat sunmuş olacak. Bu öngörümüz de yükselişleri destekliyor." şeklinde konuştu.
"ALTININ GRAM FİYATINDA 180-185 LİRA HEDEF OLABİLİR"
GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan da altının gram fiyatındaki yükselişin temelinde ons altın ve dolar kurundaki güçlü fiyat eğilimlerinin yattığını belirterek, dolar kurunun 4 liranın üzerine yerleşmesi ve 1.300 dolar seviyesinde seyretmeye devam eden altın ons fiyatının, altının gram fiyatını yükselttiğini söyledi.
Erkan, "Trump’ın siyaseti, piyasalar açısından zayıf dolar temasını desteklerken, bir yandan da başta ticaret savaşları olmak üzere politik aksiyonlar ons altının da güçlü kalmasındaki sebeplerdir. Hem ons altın hem de yurt içinde dolar kuru yükselince altının gram fiyatı daha da hızlı yükseliyor." ifadelerini kullandı.
Altının gram fiyatında 174,5-175 lira bandının kritik öneme sahip olduğunu, bu bölge üzerinde kalınması durumunda fiyatın yukarı yönlü ağırlık kazanacağını belirten Erkan, orta vadede 172 lira, uzun vadede ise 165-169 lira bandının üzerinde kaldığı sürece altının gram fiyatında 180-185 lira seviyelerinin hedef olabileceğini söyledi.
Erkan, ABD ve Çin arasındaki gelişmeler, Kuzey Kore ve Orta Doğu'daki gerginlikler ile ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını vurguladı.
FED BAŞROLDE OLMAYA DEVAM EDECEK
İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer ise altının gram fiyatının alış ağırlıklı bir seyir izlemesinin temelindeki nedenin TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı olduğunu belirterek, özellikle son dönemde gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin dolar karşısında güçlü durmakta zorlandığını söyledi.
Altının ons fiyatının yatay hareket etmesine karşın dolar kurundaki artışın gram altının yüksek seviyelere ulaşmasına olanak sağladığını kaydeden Yalçınkaya, altının gram fiyatının gelecek günlerde 180 lira seviyelerini görebileceğini, geri çekilmelerde ise 168 lira seviyelerine doğru bir hareket oluşabileceğini bildirdi.
Gelecek dönemde Fed'in yine başrolde olmaya devam edeceğini belirten Yalçınkaya şunları kaydetti:
"Piyasalar Fed’in 3 faiz artıracağına kesin gözüyle bakarken, 4 faiz artırımı fiyatlaması yok. Bu nedenle ileriki günlerde piyasaların, 4 faiz artırımına doğru güçlü beklentiler oluşturabilecek işaretler bulması durumunda dolara yönelik hızlı bir güçlenme beklenebilir. Buna karşın yakın dönemde ön plana çıkan en önemli senaryonun, Çin-ABD arasındaki gümrük vergisine yönelik pazarlık sürecinin olduğunu belirtmemde fayda var. Ticaret savaşlarının daha ileri boyutlara gitmesi güvenli limanlara olan talebi ön plana çıkarabilir. Ons altında şu sıralar 1.357-1.350 dolar bölgesinden satıcılar ve 1.310-1.306 dolar bölgesinden ise alıcılar daha hakim. Güvenli limanlara olan talebin güçlenmesiyle birlikte ons altında direnç alanları yukarı yönde zorlanabilir."
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