Gram altında tarihi rekor

Yurt içi piyasalarda doların değer kazanmasının altının gram fiyatını olumlu yönde destekleyerek 175,5 liraya yükselmesine neden olduğunu belirten Memiş, "Dolar kurunda yaşanan yükselişlerin geçici olduğunu, kar satışlarının başlayabileceğini öngörüyoruz. Dolar kurunda beklediğimiz gerileme, altının gram fiyatında da düşüşlere neden olabilir. Altının gram fiyatında önce düşüşlerin, yıl içinde ise yükselişlerin devam edeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yıla 158 lira seviyesinden başlayan altının gram fiyatı, dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izledi. Martta 168 lira ile en yüksek aylık kapanışını gerçekleştiren altının gram fiyatı, bugün günün ilk saatlerinde tarihinin en yüksek seviyesi olan 175,5 lirayı gördü. Yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına yüzde 6,2 getiri sağlayan altının gram fiyatı, yılbaşından bu yana da yatırımcısına yaklaşık yüzde 10 prim sağladı.

Memiş, teknik olarak altının gram fiyatının, kademeli olarak 170-168 ve 165 lira seviyelerine kadar gerileyebileceğini, bu sebeple düğün yapacak ve altın borcu olanların acele etmeden beklemesi gerektiğini söyledi.

Yıl içinde yükselişlerin devam edeceğinin unutulmaması gerektiğini, altının gram fiyatının bu yıl 181 lirayı görebileceğini ifade eden Memiş, ABD Başkanı Donald Trump’ın başlattığı ticaret savaşlarına ilişkin endişe, Suriye’de devam eden jeopolitik risk algısı ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı etkisinin azalmasının altının ons fiyatını olumlu yönde desteklediğini kaydetti.

Memiş, "Altının ons fiyatında sert yükselişler beklediğimizi belirtmek isteriz. Teknik olarak altının ons fiyatı, 1.360 dolar seviyesini yukarı yönlü kırarsa yükselişler 1.450 dolar seviyesine kadar sürebilir. Trump’ın tavrı ve politikaları, piyasalarda belirsizliğe neden oluyor. Diğer yandan yabancı yatırımcılar dolar pozisyonlarını koruduğu için altın ile doları takas etmek onlar için de iyi bir fırsat sunmuş olacak. Bu öngörümüz de yükselişleri destekliyor." şeklinde konuştu.