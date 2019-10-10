FİNANS

Gramı 700 lira kilosu 7 bin lira! Dünyanın en kaliteli 'arı sütü' Ordu’da

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.10.2019 10:59 | Son Güncelleme

Ordu’da aile bütçesine katkıda bulunmak için arı sütü üretimi gerçekleştiren kadın çiftçiler zoru başardı. Kadın çiftçiler, temel kalite parametresi en az 1,4 değere sahip olan arı sütünde büyük bir başarı elde ederek temel kalite parametresi 2,1 olan dünyanın en kaliteli arı sütü üretimini gerçekleştirdiler.

Gramı 700 lira kilosu 7 bin lira! Dünyanın en kaliteli 'arı sütü' Ordu’da

Dünyanın en pahalı sütleri arasında yer alan arı sütü üretimini teşvik etmek amacıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından Mayıs ayında ‘Önder Kadın Çiftçiler Yetiştirmeye Yönelik Arı Sütü Eğitimi Projesi’ başlatıldı. Proje kapsamında arı sütü üretimi ile ilgili eğitim alan kadın çiftçiler, eğitim sonrası kilosu kalitesine göre 5-7 bin lira arasında değişen arı sütü üretmek için değişik ilçelerde çalışmaya başladılar.

DÜNYANIN EN KALİTELİ ARI SÜTÜ ORDU'DA

Yaklaşık 5 aylık süre zarfında çalışmalarını sürdüren kadın çiftçiler, yapılan analizler sonucunda arı sütünün fiyatının belirlenmesinde temel kalite parametresi olan ve en az 1,4 değere sahip olması gereken arı sütünde müthiş bir başarıya imza attılar. Yapılan ölçümlerde çiftçilerin ürettiği arı sütü temel kalite parametresi 2,1 olarak belirlendi.

Kadın çiftçileri ağırlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kadın çiftçilerin arı sütüyle tüm dünyaya örnek olacak bir çalışma ortaya koyduklarını ifade etti. Güler, “Kadın çiftçilerimiz büyük bir başarıya imza attılar. Arı sütünün temel kalite parametre değeri 1,4 olması gerekirken, bizim arı sütünün değeri 2,1 olarak belirlendi. Yani bu harikulade bir değer. Dolayısıyla biz bal üretiminin ardından arı sütünde de Türkiye’de başa güreşiyoruz. Mademki Türkiye Çin’den sonra balda dünya ikincisi, Ordu ise madem Türkiye birincisi, bize de katma değeri en yüksek ürün yapmak yaraşır. Bizde Büyükşehir Belediyesi olarak destekliyoruz. Şu anda 2,1 değeriyle çok yüksek bir arı sütü üretebilmenin mutluluğu içindeyiz” dedi.
Güler, şöyle devam etti:

“Türkiye Çin’den sonra bal üretiminde dünya ikincisi, Ordu ise Türkiye birincisi. Biz dedik ki, bu kadar bal üretiyoruz acaba katma değeri yüksek diğer ürünlere girebilir miyiz? Bu noktada en kıymetli ürünlerden birisi arı sütü. Bu elimdeki bir arı sütünün değeri büyük boy bir teneke balın yarısı kadar. Çok kıymetli. Türkiye, yılda 20 ton arı sütü ihraç ediyor. Biz ise yaklaşık 1 ton arı sütü üretiyoruz. Bal üretiminde dünya ikincisi olduğumuz halde 1 ton kadar üretiyoruz. Bu açığı kapatacağız.”

GRAMI 700 LİRA, KİLOSU 7 BİN LİRA

İnsan sağlığına birçok yönden olumlu etkisi olan ve dünyanın en pahalı sütleri arasında gösterilen arı sütünün 1 gramı 7 lira, kilosu ise 7 bin liradan alıcı buluyor. Arı sütü özellikle bağışıklık sistemini düzenleyen, aynı zamanda kök hücrelere uyarıcı etki yapan özelliğe sahip olan bir ürün olarak biliniyor. Vücut performansını ve dayanıklılığı artıran arı sütü, aynı zamanda yaşlanmayı geciktirici ve hücre yenilenmesi sağlayan özelliği ile dikkat çekiyor.

KAYNAK:İHA

PARTNERGören şaşkına döndü! Yarı çıplak halde kız arkadaşıyla...Gören şaşkına döndü! Yarı çıplak halde kız arkadaşıyla...
Bakan açıkladı: 1 milyon kişi yerleştirildiBakan açıkladı: 1 milyon kişi yerleştirildi
Anne memureye esnek çalışma yoldaAnne memureye esnek çalışma yolda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arı sütü ordu geçim kaynağı

En Çok Okunan Haberler

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

'Barış Pınarı' sonrası dolarda son durum!

'Barış Pınarı' sonrası dolarda son durum!

Harekat sonrası altın güne nasıl başladı?

Harekat sonrası altın güne nasıl başladı?

3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli ihalesine yoğun ilgi

3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli ihalesine yoğun ilgi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Selçuk açıkladı: 1 milyon 129 bin 729 kişiyi işe yerleştirdik

Bakan açıkladı: 1 milyon kişi yerleştirildi

Memura yarı zamanlı çalışma hakkı

Anne memureye esnek çalışma yolda

İTO Başkanı Avdagiç: İş dünyamız tüm gücüyle devletimizin ve ordumuzun yanındadır

İş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek

Eylülde en çok 'dolar'ı konuştuk

Eylülde en çok 'dolar'ı konuştuk

Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 44'ü tamamlandı

Yüzde 44'ü tamamlandı! Türkiye'de ikinci olacak

ING Türkiye ihtiyaç kredisi faiz oranını düşürdü

Bir banka daha kredi faiz oranını düşürdü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.