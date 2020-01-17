Grev kararı alan Türk Metal Sendikasının yol haritası başkanlar kurulunda belirlenecek

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine katılacaklarını ve yol haritasını belirlemek için toplantı öncesinde başkanlar kurulu düzenleyeceklerini söyledi

Kavlak, kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Avrupa'nın otomotiv üssü olmasının, Bursa'nın önemini artırdığını ifade etti.

Bursa'nın tek başına 32 milyar dolarlık ihracat yaptığını belirten Kavlak, "Bursa, sendikamız için de önemlidir. Çünkü Türk Metal Sendikasının burada 7 şubesi var. 124 iş yerinde örgütlüyüz. 52 bine yakın üyemiz var. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde Bursa gerçekten Avrupa, Türkiye, çalışanlar ve sendikamız için önemli. Son bir yılda yaklaşık 24 bin arkadaşımızı eğitime götürdük. Bunların 13 bini Bursa’dan geldi." dedi.

Kavlak, Toplu İş Sözleşmesi için anketler yaptırdıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız işletmeden ve üyelerimizden talepleri aldılar, ortaya bir rakam çıktı. Yüzde 26,28 çıktı. Bunu da işveren sendikasına 7 Ekim itibarıyla verdik. Daha sonra 5 oturum gerçekleştirdik. Önce işveren sendikası, mevcut 6 ayın enflasyonu olan 6,05'i verdi. Arabulucuya gittik. Arabulucu bizi iki defa bir araya getirmesine rağmen mesafe kat edemedik. Daha sonra işveren sendikası bize davet çıkarttı, teklifini revize edip yüzde 8'e çekti. Bunun üzerine biz bir takım eylemler yaptık. İş durdurmalar, 10 dakikadan başlayıp, 30 dakikaya kadar eylemleri hayata geçirdik."