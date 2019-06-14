FİNANS

Greyscale/Silbert: Bitcoin gelecekte altının yerini alabilir

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.06.2019 16:01 | Son Güncelleme

ABD merkezli dijital varlık yönetimi şirketi Grayscale Investment CEO’su Barry Silbert, “Baby boomers” kuşağı varlıklarının Y kuşağına geçmesiyle görülen varlık değişiminin etkisiyle Bitcoin’in gelecekte tasarruf aracı olarak altının yerini alabileceğini söyledi.

Greyscale/Silbert: Bitcoin gelecekte altının yerini alabilir

Silbert, Bloomberg’e yaptığı açıklamada Bitcoin fiyatında görülen son artışı değerlendirdi. Silbert, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ben altın standart sonrasında doğdum, fakat genç nesil, savaşın olduğu ve paranın altın gibi değerli bir varlıkla korunması gereken bir dönemde büyümedi. Genç nesil için para dijital bir hal aldı ve bu varlık sınıfına herkes erişebiliyor. Gelecek 25 yıl içinde ‘baby boomers’ kuşağından yeni nesle aktarılacak ortalama 68 trilyon dolar varlık bulunuyor. Bu varlığın tamamı altında yatırılamaz. Tabi ki söz konusu varlığın tamamı Bitcoin’e de gitmeyecek fakat kesinlikle çeşitlenecek.”

Silbert, 2011’den bu yana piyasada yer alması sebebiyle piyasadaki volatiliteye aşina olduğunu söyledi ve ekledi:

“Gerçek bir hız trenindeydik. Bitcoin fiyatı dört kez yüzde 80 düşüşler gördü fakat geçen son dört seferde de söz konusu düşüş sonrası fiyat rekor düzeylere yükseldi. Bitcoin’in fiyatına şu an bakarsanız kripto para kışından çıktığımızı ve kripto para baharına girdiğimizi görebilirsiniz.”

Silbert, piyasada görülen söz konusu artışın neden diğerlerinden farklı olduğu konusunda da kripto para birimleri emanet altyapısı, uyumluluk ve ticaret yazılımları alanlarındaki gelişmelere değindi. Silbert ayrıca, piyasanın eskiye göre söz konusu varlık sınıfına “uyum sağlamaya” başladığını da ekledi.

KAYNAK:DHA


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Anahtar Kelimeler:
Bitcoin Grayscale Investment CEO’su Barry Silbert

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