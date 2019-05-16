FİNANS

Groupama’nın internet sitesine ödül!

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.05.2019 11:21 | Son Güncelleme

Sigorta sektörünün önemli aktörlerinden Groupama Sigorta, yenilenen internet sitesiyle ödül aldı. Groupama’nın yeni internet sitesi, dünyaca ünlü saygın ödül programı Horizon Interactive Ödülleri’nde bronz ödüle layık görüldü.

Groupama’nın internet sitesine ödül!

Sigortacılık faaliyetleriyle başarılı bir yıl geçiren Groupama Sigorta, dünyanın en prestijli dijital proje ödüllerinden Horizon Interactive Ödülleri’nde ödüle layık görüldü. Groupama, yenilenen internet sitesiyle “Bankacılık ve Finans” sektöründe bronz ödül aldı.

Groupama’nın internet sitesinin ödül almasıyla ilgili görüş bildiren Groupama Sigorta Pazarlama, Kurumsal İletişim ve Çağrı Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Frederique Guegan Tayar, “Groupama olarak odağımıza müşterilerimizi alıyoruz. Amacımız müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve sigortacılık işlemlerini en kısa sürede gerçekleştirmelerini sağlamak. Bu anlamda, geçtiğimiz yıl yenilediğimiz internet sitemizle kazandığımız ödülden dolayı oldukça mutluyuz. Müşteri odaklı çalışmalarımızla ödüllerimize yenilerini eklemeyi hedefliyoruz” dedi.

Groupama’nın yenilenen sitesinde bilgilendirici bir akış ve yalın içerik kullanımı ön planda tutuldu. Görsel kimliğinde modern bir tasarım tercih edildi, mobil uyumlu olarak tasarlandı ve tüm erişim kanallarından aynı kalitede hizmet veriyor.

Dünyanın dört bir yanından, binlerce katılımın olduğu Horizon Interactive Ödülleri, her yıl en iyileri kendi dinamiklerine göre değerlendiriyor. Ödül programı kapsamında; web sitesi, video, çevrimiçi reklamcılık, yazılı medya ve mobil uygulamalar alanında dünyanın en iyi örneklerini ödüllendirerek standartları belirliyor.

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Anahtar Kelimeler:
sigorta Groupama Ödül Horizon Interactive Ödülleri

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