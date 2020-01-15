Groupe PSA Türkiye, 2020'ye "oldukça iyimser" bakıyor

İSTANBUL (AA) - Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, 2020 otomotiv pazarı için çok iyimser olduklarını belirterek, "Müşterilerin tekrar araç satın almak üzere harekete geçtiğini biz her gün showroomlarda görüyoruz. 600 bin adetlik pazar rakamı tüm sektörlere paylaşılan resmi tahmin. Ancak şunu da paylaşmak lazım; 2017-2019 yıllarında 800 bin potansiyel müşteri araç satın almadı." dedi. Mart 2019 itibarıyla Groupe PSA Türkiye çatısı altında faaliyet göstermeye başlayan Citroen Türkiye tarafından, İstanbul'da 2019 yılının değerlendirilerek 2020 vizyonunun paylaşıldığı bir basın toplantısı düzenlendi. Cornuaille, toplantıda yaptığı konuşmada, 2019 yılında gerçekleştirdikleri dönüşüme değinerek, ilk dönüşümü organizasyonu tekrar oluşturarak başlattıklarını ve tüm marka yönetimini tek bir çatı altında topladıklarını dile getirdi. Groupe PSA'nın 2019 yılına ilişkin rakamlarını paylaşan Cornuaille, 2019 yılında pazar payını 2,1 puan artırarak yüzde 12,4'e yükselttiklerini dile getirdi.

Cornuaille, "Pazar payımızı SUV üzerine kurmayı hedeflemiştik ve bunu da başardık. Çünkü müşterilerin tercih ettiği her 5 SUV'dan biri bizim markamız oldu. Ve grup olarak da bu pazarda SUV lideri olduk. İkincisi hafif ticari araçlarda da büyük bir ilerleme kaydettik. Bu büyümeyi devam ettireceğiz, henüz bitmiş değil. Citroen de bizim bu hedefimizde en önemli unsurlarımızdan biri olacak." dedi. - "Pazarın hızla toparlandığını görüyoruz" 2019'da bütün markalara hitap eden ve organizasyonda yeni olan PSA Finans'ı geliştirdiklerini aktaran Cornuaille, "Bizim markalarımızdan birinden bir araç satın almak isteyen ve kredi ihtiyacı olan başvuruların yüzde 86'sı kabul edildi. Bunun yarısı da 3 saniye içinde onaylandı. Hedefimiz daha önce de paylaştığım gibi bütün ürünlerimizin bütün markalarımızın servisinin ve ürün kalitesinin en iyi olmasını sağlamaktı ve 2019'da da istediğimiz hedefe ulaştık. Bu demek değildir ki nihai noktaya geldik. Tabii ki daha da geliştirecek bir nokta var ve bu geliştirmeleri de yapacağız." diye konuştu.

Cornuaille, Groupe PSA Türkiye'nin, 2019'da 6 yeni modeli pazara sunarken, Türkiye çapında Peugeot, Citroen, DS ve Opel markaları için toplam 26 yeni showroomu, 8 Distrigo merkezini ve 28 Euro Repar Car Service noktasını hizmete açtığını dile getirdi. 2020 yılındaki beklentilere değinen Cornuaille, şunları kaydetti: "Muhtemelen 2019'da bu sektörün en iyimserleri bizlerdik. 2020'de bu sektör için çok çok daha iyimser olduğumu söylemem lazım. Organizasyon olarak, grup olarak da bu iyimser senaryoya hazırlıklıyız. Şimdi yüzde 100 tahminlerimi değil de bu tahmine nasıl gideceğimize yönelik görüşlerimi paylaşmak istiyorum. 2017'de 2018'de hep beraber yaşadığımız bu 'kalp krizinden" önce pazarın nasıl olduğunu biliyoruz. 2019'a geldiğimizde pazarda 479 bin gibi bir rakam konuşuluyor ancak pazarın hızla toparlandığını hepimiz görüyoruz. Müşterilerin tekrar araç satın almak üzere harekete geçtiğini biz her gün showroomlarda görüyoruz. 600 bin tüm sektörler paylaşılan resmi tahmin. Ancak şunu da paylaşmak lazım; 2017-2019 yıllarında 800 bin potansiyel müşteri araç satın almadı. Yani bir noktada bu müşteriler gelip araç satın alacaklar. Şu anda araç satın alırken kredi kullanmak isterseniz faiz oranları yüzde 13 civarında. Gördüğünüz gibi 2017 rakamlarından daha iyi bir faiz söz konusu."

- "Yerli araç projesi muhteşem proje" 2020'de dönüşümlerini ve iyileştirme çalışmalarını sürdüreceklerini aktaran Cornuaille, yıl içerisinde 8 yeni model lansmanı yapacaklarını ve bu 8 modelden 3'ünün tamamen yeni diğer 5 modelin de şu anda piyasada bulunan modellerin yenilenmiş versiyonu olacağını ifade etti. Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cornuaille, Türkiye toplam otomotiv pazarı konusunda şahsi öngörüsünün 600 bin adeti geçebileceği yönünde olduğunu ifade ederek, pazarın 700 bin adetlere ulaşabileceğine işaret etti. Sorulan soru üzerine "Türkiye'nin Otomobili" projesine ve elektrikli araç konularına değinen Cornuaille, bu sene DS7 Crossback Plug in Hybrid modelini pazar sunacaklarını ve bu konuda çok ümitli olduğunu dile getirdi. Elektrikli araçlar konusunda kafalarında şarj altyapısı ve tedarik konusunda bazı soru işaretleri bulunduğunu ifade eden Cornuaille, "Yerli araç projesi muhteşem bir proje. Muhteşem bir enerji veriyor bize. Demek ki yerli araç üzerinden alt yapı üzerinden çalışacaklar. Nükleer elektrik üretimi ile demek ki daha emisyonsuz bir enerji olacak Türkiye'de. Biz şu andan itibaren elektrikliye hazırız." şeklinde konuştu.