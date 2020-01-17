GSM bayilerinin dava sorunu ATO'da masaya yatırıldı

"Meslek komitelerimizin sorunlarının çözümü için elimizden geleni yapmak bizim görevimiz. Konuyla ilgili bakanlıklardan temsilcilerin katılımıyla gerçekleşen toplantının, telekomünikasyon meslek komitesine mensup üyelerimizin yaşadığı mağduriyetlerin çözümüne yönelik önemli bir adım olmasını diliyorum."

Bu kapsamda, Elektronik Haberleşme Kanunu'ndan kaynaklanan sorunların çözümü için de 3 yıldır çalıştıklarını belirten Baran, şunları kaydetti:

Baran, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, oda yönetimi olarak sektörel sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, odada, açık hat davalarında yargılanan GSM bayilerine yönelik istişare toplantısı düzenlendi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, binlerce GSM bayisinin yargılandığı açık hat davaları sorununun aşılması için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Meslek komitelerimizin sorunlarının çözümü için elimizden geleni yapmak bizim görevimiz." ifadesini kullandı.

Adalet, İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yanı sıra Yargıtay, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve ATO'dan yetkililerin katıldığı toplantıda, özellikle sorunlu GSM hatlarının abonelik sözleşmelerinde imzası ve kaşesi olmamasına rağmen dağıtıcı ve ana bayilerin yetkilileri ile ortaklarının yargılanmasının yol açtığı sıkıntılar değerlendirildi.

Alt bayilerin yaptıkları dahil, çok sayıda sözleşmenin muhatabı olan ana bayilerin yüklü miktarda para cezasına maruz kalması, uygulanan cezaların sabıka kayıtlarına işlenmesi gibi sıkıntılar bakanlık yetkilileriyle paylaşıldı. Bakanlıkların temsilcileri de kanun doğrultusunda yargılama süreçlerinin işleyişi ve hukuki uygulamaların yanı sıra çözüm önerilerine ilişkin bilgi verdi.

