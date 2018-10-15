FİNANS

GSM şirketlerinden 'enflasyonla mücadeleye' destek

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.10.2018 09:39 | Son Güncelleme

Türk Telekom yıl sonuna kadar açıklayacağı yeni tarifelerde yüzde 10 indirim uygulayacak, Vodafone Türkiye de bazı tarifelerde yıl sonuna kadar yüzde 10 indirime gidecek.

GSM şirketlerinden 'enflasyonla mücadeleye' destek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak öncülüğünde "Türkiye kazanacak" sloganıyla açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na Vodafone Türkiye ve Türk Telekom da yapacakları indirimlerle destek verecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türk Telekom yıl sonuna kadar açıklayacağı yeni tarifelerde yüzde 10 indirim uygulayacak.

Vodafone Türkiye de belirlediği bazı tarifelerde yüzde 10 indirim yapacak. Uygulama gelecek hafta itibarıyla başlayacak. Yeni abonelerin yararlanabileceği indirim kampanyası, yıl sonuna kadar sürecek.

Turkcell de abonelerinin internet kotalarını 2'ye katlama kararı almıştı. Yıl sonuna kadar sürecek kampanya kapsamında "Turkcell"liler aynı fiyata 2 kat daha fazla internet kullanabilecek. Ayrıca dijital uygulamalar BiP, TV+, Dergilik, Fizy ve Lifebox'ta geçerli gigabaytların 2 katına çıkarılması kararı alındı. AA

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Anahtar Kelimeler:
GSM indirim tasarruf

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Hani bizim asıl yerli malımız olan Turkcell nerde . O yok mu . Millete kazık sokan turkcel
En son paragrafta okumadın mı turkcell ile ilgili yazıyor. Dersen yeterli mi ya da tatmin edici mi tabi ki hayır
Okuma yazman yok herhalde aynı fiyata 2 kat internet verdi adamlar daha napsınlar?
sallamayın indirim indirim diyorsunuz şimdi mağazalar bunu en iyi şekilde daha fazlası ile geçiriyor.
yaw he hee
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