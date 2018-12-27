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GSS borcu olanlar dikkat! Yıl sonuna kadar ödeyenin cezası silinecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.12.2018 09:55 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, GSS prim borçlarını yıl sonuna kadar ödeyenlerin gecikme cezalarının silineceğini açıkladı.

GSS borcu olanlar dikkat! Yıl sonuna kadar ödeyenin cezası silinecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, GSS prim borçlarını yıl sonuna kadar ödeyenlerin gecikme cezalarının silineceğini açıkladı.

Selçuk, "Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını yıl sonuna kadar ödeyenlerin gecikme cezaları silinecek" diye konuştu.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

‘’Sağlık hizmetlerine erişemeyen hiçbir vatandaşın kalmaması hedefi ile başlatılan zorunlu genel sağlık sigortası uygulaması 1/1/2012 yılında hayata geçirilmiş olup bu tarihten itibaren herhangi bir sağlık güvencesi bulunmayan kişiler genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır.

Bugün ülkemizin %99,1’i genel sağlık sigortalısı olarak sağlık hizmetlerinden faydalanmaktadır.

Bununla birlikte, birikmiş genel sağlık sigortası prim borçları olan vatandaşlarımız için de faizsiz ödeme imkanı getirilmiştir.

Bu kapsamda birikmiş genel sağlık sigortası prim borçlarını 31/12/2018 tarihine kadar ödeyen vatandaşlarımızın 2018 yılı Nisan ayı ve öncesine ait ödenmemiş prim borçlarının gecikme cezası ve gecikme zammı silinecektir.

Ancak 31/12/2018 tarihine kadar söz konusu prim borçlarının ödenmemesi halinde bu borçlara geçmişe yönelik gecikme cezası ve gecikme zammı ekleneceği için vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimde sağlanan bu imkanı kaçırmamasını tavsiye ediyorum.


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GSS borçları gecikme zamları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ceza

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