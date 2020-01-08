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  4. GSS borcu olanlar sağlık hizmeti alabilecek

GSS borcu olanlar sağlık hizmeti alabilecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2020 08:14 | Son Güncelleme

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanlar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

GSS borcu olanlar sağlık hizmeti alabilecek

TBMM 'den geçen kanunda GSS borçlularının 2022 sonuna kadar sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanması öngörülüyordu.

Kanun Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte yürürlüğe girmiş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete GSS borçları Genel sağlık sigortası

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