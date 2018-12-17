GSS prim borcundan kurtulmak için son gün 31 Aralık

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan milyonlarca kişiye borçtan kurtulmak için tanınan süre yıl sonunda doluyor. Borcunu 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödeyenler, gecikme faizi ve cezası ödemeden, 2012 yılından bu yana devam eden borçtan kurtulacaklar. Borcu olanlara geçiş sürecinde yıl sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden sağlık hizmeti sunuluyor. GSS prim borcunu ödemeyenler 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren sağlık hizmeti alamayacaklar. BORÇLAR YENİDEN HESAPLANDI 2012 yılında başlayan ve 8 milyon dolayında kişinin kapsama alındığı GSS’de 2.7 milyon kişinin borçları, geçen yıl mart ayında yayımlanan yasa kapsamında yeniden hesaplandı. Habertürk'te yer alan habere göre; Daha önce aylık 426 liraya kadar prim borcu çıkartılan ve faiziyle birlikte ağır bir faturayla karşı karşıya kalan milyonlarca kişiye kolaylık tanındı. Daha önce üç kademe olan primler, teke indirildi. Bu düzenleme uyarınca, hane içindeki kişi başına geliri 2018 yılı için 676.50 TL’nin üzerinde olan herkes aylık 60.89 TL prime tabi. 1 Nisan 2017 tarihinden önceki borçlar için ise aylık 53.33 TL üzerinden ödeme yapmak suretiyle borçtan kurtulma fırsatı getirildi.

31 ARALIK 2018 SON TARİH Borçların ödenmesi için önce bir yıllık süre tanındı. Bu süre 1 Nisan 2018 tarihinde sona erdi. Bu yıl mayıs ayında çıkartılan 7143 sayılı torba kanunla yeni bir hak daha tanındı. Buna göre, Nisan 2018 tarihinden önceki GSS prim borçlarının 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecek. Kanuna göre, normalde GSS prim borcu bulunanlar SGK üzerinden sağlık hizmeti alamıyor. Ancak, torba kanunla, 31 Aralık 2018’e kadar kolaylık sağlandı. Bu kişiler, prim borçları dikkate alınmaksızın yılsonuna kadar sağlık

hizmetinden yararlanabilecekler. GELİR TESTİ SÜRESİ DOLDU Hane içindeki kişi başına geliri asgari ücretin üçte birinden az olanların geçmiş prim borçları siliniyor. Ancak bunun için gelir testine girmek gerekiyor. Eski borçlara yönelik gelir testi için tanınan süre 30 Kasım’da sona erdi. Geriye dönük borçlar için gelir testi başvurusu artık yapılamayacak. Ancak, geçmiş dönem borçlarını kapatanlar, bundan sonraki GSS primlerinden kurtulmak için, koşulları uyuyorsa gelir testi başvurusunda bulunabilirler.