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  4. GTSO Başkanı Çakırmelikoğlu: "Giresun için, ‘Kirazın anavatanı, fındığın başkenti’ tescilini aldık"

GTSO Başkanı Çakırmelikoğlu: "Giresun için, ‘Kirazın anavatanı, fındığın başkenti’ tescilini aldık"

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.12.2019 14:27 | Son Güncelleme

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Ordu ve Giresun arasında tartışmalara neden olan ‘Fındığın Başkenti’ sloganıyla ilgili çalışmalar yaptıklarını ve ‘Fındığın Başkenti Giresun’ sloganını tescillettiklerini söyledi.Giresun ekonomisi ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çakırmelikoğlu, “Son TÜİK verilerine baktığımızda yüzdesel olarak en fazla puanı ilimiz kaybetmiştir bu anlamda 81.

GTSO Başkanı Çakırmelikoğlu: "Giresun için, ‘Kirazın anavatanı, fındığın başkenti’ tescilini aldık"

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Ordu ve Giresun arasında tartışmalara neden olan ‘Fındığın Başkenti’ sloganıyla ilgili çalışmalar yaptıklarını ve ‘Fındığın Başkenti Giresun’ sloganını tescillettiklerini söyledi.
Giresun ekonomisi ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çakırmelikoğlu, “Son TÜİK verilerine baktığımızda yüzdesel olarak en fazla puanı ilimiz kaybetmiştir bu anlamda 81. sıraya düşmemiz doğrudur ama gayri safi milli hasılaya göre de 66. sıradayız” dedi.
Kayıpların yaşandığını belirten Çakırmelikoğlu, “Tabi ki kayıplar var. Bu kayıplar neye göre var? Giresun ticaretinin biraz daha zayıf gittiğini, inşaat ve mahsule bağlı bir ticareti olduğunu bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Bu kayıp sadece Giresun’a has değil. Giresun n.ulue kadar bir kayıp yapmıştır? 824 dolar bir kaybı vardır. Peki, Rize’nin ne kadar bir kaybı vardır? 900 dolar bir kaybı vardır, Trabzon’un Bin 38 dolar kaybı vardır. Buda diğerlerinde arttı sadece bizimkinde düştü değil, hepsinde mutlaka bir kayıp yaşandı ama biz bu kaybı biraz daha fazla yaşadık. İnşallah hep birlikte el ele devlet, millet, halk, iş dünyası, çalışanlarımız olarak bu işin altından kalkacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Doğu illerinde yatırımların olmadığını bundan dolayı TÜİK verilerine göre üst sıralarda olduğunu kaydeden Çakırmelikoğlu, “Şahsi olarak düşüncem şu, Doğu illerinde çok büyük yatırımlar olmadığını düşünüyorum. O yatırımlar olmuş olsaydı muhtemelen oralarda da kayıplar yaşanacağını kaçınılmazdı. Bu da onların TİÜK verilende ki sırlamasını üst sıralarda tutmasına sebep oluyor. Bizler gayri safi milli hasıla düştü diye ticaretimizden ve geleceğimizden vazgeçemeyiz. Biz hep bir adım öne bakacağız, koşa koşa hem ülkemizi, hem ilimizi, hem de işimizi büyüteceğiz inşallah” değerlendirmesinde bulundu.

‘Fındığın Başkenti Giresun’
Ordu ve Giresun arasında tartışmalara neden olan ‘Fındığın Başkenti’ sloganıyla ilgili çalışmalar yaptıklarını ve ‘Fındığın Başkenti Giresun’ sloganını tescillettiklerini kaydetti.
Çakırmelikoğlu, yapılan çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada ise şunları kaydetti:
“Ben 52 yaşındayım, ‘Fındığın Başkenti’ ismi benim çocukluğumdan bu yana kullanılıyor. Belki Türkiye’de rekolte anlamında en fazla fındığı toplayan il Ordu’dur. Sanayi anlamında baktığımızda da ordu fındığı yani levant kalite fındık ona entegredir ama Giresun kalite fındık ise kuruyemiş anlamında tercih görür. Fındığı çok toplamak başkent olmak anlamına gelmez, Türkiye’nin başkenti Ankara’dır ama bugün en fazla nüfusu olan il İstanbul’dur. Yani, nüfus değişti diye başkenti İstanbul mu yapacağız? Bu iş biraz kaliteye endekslidir. Fındığın aromatik yapısını, toprağı, yağını ve minerallerine baktığımızda başkent olmayı dünyanın en kaliteli fındığını üreten Giresun almıştır kalitesinden de söz ettirmiştir ve bunu da dünya kabul etmiştir.”
"Fındığın başkenti Giresun olmuştur" diyen Çakırmelikoğlu, “Giresun için, ‘Kirazın anavatanı, fındığın başkenti’ tescilini aldık haliyle fındığın başkenti de Giresun olmuş oluyor. Giresun Belediyesi de tescil ama konusunda çalışmaları vardı, bu çalışama bizim hoşumuza da gitti fındığı sahip çıkma yönünden bunun için eğer arzu ederlerse kendilerine bu tescili hediye edebiliriz” şeklinde konuştu.

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